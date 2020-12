Padre de Angélica Fuentes la acusa de calumnia: "Me preocupa tu salud mental"

El nombre de Angélica Fuentes vuelve a estar inmiscuido en la polémica. La exesposa del fallecido Jorge Vergara se encuentra ahora en el ojo del huracán luego de que su padre, Valentín Fuentes, pagara un desplegado en algunos diarios del país, en el que hace señalamientos a algunos relatos publicados en su más reciente libro.

Acusa a su hija de mentiras y calumnias

Angélica Fuentes en Instagram.

El papá de Angélica recriminó que en el texto hay "una serie de mentiras y calumnias sobre mí", además de expresar que denigra la imagen de la madre de la empresaria. "

Lo más doloroso, fue leer cómo denigras a tu mamá quien lamentablemente ya no está aquí para aclarar lo que escribes sobre ella y de lo más preciado que tenía, su familia", agregó.

Y remata "No creo que deba citar las innumerables infamias e imprecisiones que cuentas en este libro. Toda la familia y yo en particular, estamos sorprendidos por este acto tuyo de desmesurado protagonismo, excesiva ambición y hambre de poder". Por último, el empresario Valentín se mostró preocupado por las hijas de Angélica, "me abruma pensar en las dos niñas que tienes a tu cargo y que reciben este mal ejemplo que puede dañarlas por el resto de sus vidas".

La carta hacia Ángelica Fuentes

Aquí el texto íntegro de la carta que apareció en varios diarios de circulación nacional:

Carta dirigida a Angélica Fuentes Téllez

Angélica:

Soy un hombre de trabajo. El campo y la industria siempre me han presentado reto. Y aunque no tuve la educación que hubiera querido, mis padres me formaron como un hombre de bien. Mi familia es y ha sido la única prioridad en mi vida. Y cuando tuve la oportunidad de formar la mía, lo hice junto a una gran mujer que con dedicación y amor crió a cuatro mujeres y dos hombres quienes siempre he estado orgulloso.

Hace algunos días leí tu libro. Y encontré con sorpresa una serie de mentiras y calumnias sobre mí. Pero, lo más doloroso, fue leer cómo denigras a tu mamá quien lamentablemente ya no está aquí para aclarar lo que escribes sobre ella y de lo más preciado que tenía: su familia.

Tu madre y yo tuvimos como prioridad cuidar a nuestros hijos. Los educamos con valores como el respeto, el amor a la familia y la honestidad. Por eso te escribo esta carta, porque sé lo importante que es hablar con la verdad. Tu mamá fue una mujer ejemplar que siempre buscó el bienestar de toda su familia: te alimentó, te cuidó cuando estuviste enferma, veló tus noches de fiebre y curó tus heridas. Por eso es que no estoy de acuerdo que manches su recuerdo de esta manera. Ella jamás compitió contigo por mi atención y cariño porque tuvo y tiene un lugar único y especial para mí. A ti y a todos tus hermanos los quiero de una forma distinta.

Como padres fue fundamental que se prepararan por eso les dimos lo que a nuestro parecer era indicado para que se convirtieran en mujeres y hombres educados y productivos. Desde pequeña creímos en ti, en tus capacidades como mujer. Por eso, cuando te nombraste directora de las empresas, te apoyé y te di la oportunidad de tomar las riendas de mis negocios.

Me sorprende ahora que menciones que no tuviste las oportunidades y recursos para desarrollarte. Y suena ilógico que asegures que yo siendo un padre machista y misógino, te haya permitido por 13 años estar al frente de mis empresas.

No creo que deba citar las innumerables infamias e imprecisiones que cuentas en este libro. Toda la familia, y yo en particular, estamos sorprendidos por este acto tuyo de desmesurado protagonismo, excesiva ambición y hambre de poder.

Me preocupa tu salud mental y me abruma pensar en las dos niñas que tienes a tu cargo que reciben este mal ejemplo que puede dañarlas por el resto de sus vidas.

Hija, lo hecho, hecho está. Deseo que algún día encuentres la verdadera felicidad, pero, sobre todo, que encuentre equilibrio en tu mente y tu corazón.

Tu papá

Sr. Valentín A. Fuentes Varela

Tus hermanas y hermanos:

Gabriela Fuentes Téllez

Adriana Fuentes Téllez

Elma Fuentes Téllez

Valentín Fuentes Téllez

Octavio Fuentes Téllez

Tus tías:

Elvia Fuentes Varela

Angélica Fuentes Varela

Tu nana:

Rosario García Macías

"Dos millones de huevos"

Fuentes Téllez presentó hace algunas semanas el libro "Dos millones de huevos", donde están publicadas estas situaciones que su padre y familiares han señalado en la carta.