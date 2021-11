Padre de Octavio Ocaña confirma que AMLO ya lo contactó

Octavio Pérez, padre de Ocaña confirmó que el secretario de Gobernación ya lo contactó.

TABASCO.— Octavio Pérez, el papá de Octavio Ocaña confirmó que ya lo contactaron, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara en la mañanera del miércoles 3 de noviembre que revisarán el caso de actor quien desde la niñez dio vida al personaje de "Benito" en la serie "Vecinos", y que murió en persecución policial.

De acuerdo con el empresario tabasqueño, el secretario de gobernación lo contactó para agendar una reunión vía telefónica.

Secretario de Gobernación ya contactó al papá de Ocaña

En entrevista con el programa Chismorreo, Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña dio a conocer que Adán Augusto López, asistente particular del secretario de gobernación lo contactó para agendar una reunión en la que hablarían del caso de su hijo, quien murió a los 22 años tras recibir un impacto de bala.

"Sí, él [AMLO] ya hizo un comunicado en la mañana, ya se comunicó el secretario particular de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ya se comunicó conmigo. Tenemos un enlace, una llamada, el día de hoy, no sé la hora, en cuanto hable con ellos, yo luego hago un comunicado y les aviso cómo estuvo la cosa", explicó el papá del histrión.

Pérez expresó que espera que el secretario de gobernación lo ayude para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigue apropiadamente por qué y cómo murió su hijo, quien como mencionamos dio vida durante años a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos".

"Que en qué me van a apoyar, ya la Fiscalía […] a investigar como debe de ser, todas las anomalías que hubieron, todas las fallas que hubieron, los videos que hay. Ahorita ya levanté la voz y ya me escucharon [sic]", comentó Octavio Pérez.

El papá de "Benito" puntualizó que busca limpiar el nombre de su hijo, porque es indignante "oír tantas idio#$%&" que dicen sobre su hijo".

"[…] A nosotros no nos hacía falta ni el dinero ni la fama, él [Octavio] se lo ganó solito. Él lo que es, Octavio Ocaña se lo ganó solo. Nosotros no somos ni ladrones, ni asesinos, ni drogadictos, ni borrachos, todo eso es mentira. Por eso me da coraje, indignación, oír tantas idiote$%& que dicen de mi hijo", comentó el papá del actor.

