Padres decidirán el regreso a clases, la afirmación que divide opiniones

MÉXICO.- El subsecretario de Educación básica de la SEP, Marcos Bucio, aseguró que el regreso a clases presenciales no será una decisión unilateral, sino que va de la mano de la opinión de padres de familia y, si existe algún temor, no se obligará al retorno de las actividades. Sin embargo, esta opinión contrasta con la del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

Presente en el Conversatorio “Educación a distancia. Retos y oportunidades de la Jornada Nacional de Sana Distancia”.

Acompañado de @DavidResortera @SYLVIASCHMELKES y #Tonucci 👍

Muchas gracias @SIPINNA_MX y @SEGOB_mx pic.twitter.com/2UtP6KNhVl — Marcos Bucio (@mbuciom) May 7, 2020

Las declaraciones del subsecretario se realizaron durante el foro virtual Educación a Distancia, Retos y Oportunidades en el contexto de la Jornada de Sana Distancia, organizado por el Sistema Nacional de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes y la organización Mexicanos Primero.

Padres decidirán si sus hijos regresan o no a clases

Marcos Bucio aseguró que la SEP seguirá trabajando en la programación de contenidos por televisión y radio durante junio, sobre todo ante la incertidumbre de la definición de qué municipios que podrían regresar a clases.

“Dado que el regreso a clases no será una decisión unilateral como ha dicho el secretario Esteban Moctezuma, se tomará en cuenta principalmente la opinión de los padres y madres de familia, si la palabra contagio es la principal preocupación de sus padres, si ellos no están de acuerdo, no irán de retorno y continuaremos velando que el sistema de aprendizaje en televisión y radio continúe”, manifestó.

AMLO rechaza estas condiciones para el regreso a clases

Esta mañana, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, un reportero lo cuestionó sobre las declaraciones de Bucio, a las que el mandatario respondió afirmando que las cosas no son así.

“Hay un grupo que se definió sobre el plan de emergencia sanitaria, en la que intervinieron varias secretarías para conformar un grupo que presentará una propuesta el lunes para el regreso a la normalidad, económica, social, cultural y educativa. Se analiza la posibilidad (...)”

El miércoles el jueves se haría pública la propuesta, "el plan se pondría a conciliación de todos porque es nacional y ya se está consultando a la gente", añadió el presidente.

Las clases en tv y en línea continúan hasta el 30 de mayo

El calendario de la SEP del ciclo escolar 2019-2020 cambió debido a la pandemia del coronavirus en México, pero esto no representa una mayor modificación, pues solo se recorrerán 10 días.

En realidad solo se modificó la parte presencial, pues las clases para los niveles básicos se reanudaron desde el 20 de abril a distancia.

¿Cómo será el regreso a clases en México?

Los municipios libres de riesgo de coronavirus se incorporarán más rápido y los estudiantes volverán a las aulas el 17 de mayo. Sin embargo, para todos los demás será el día 1 de junio, informó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2019-2020?

El calendario escolar se modificó en su fecha de finalización, pues el ciclo escolar concluirá el 17 de julio.

¿Habrá puentes?

El secretario de Educación Pública recalcó que no habrá suspensión de las actividades en niveles básicos, además de que no hay ningún día de asueto entre junio y julio.

¿Cuántos días se recorre el ciclo escolar?

Ante la cuarentena por coronavirus, la extensión del calendario de la SEP sólo será de 10 días.

¿Cómo se recuperarán las clases perdidas?

El programa se complementará con los programas diseñados para Educación Básica y Media Superior, a fin de que al concluir con los contenidos fundamentales, se presenten preguntas que los estudiantes puedan incluir en Carpetas de Experiencias.

El titular de la SEP subrayó que estas carpetas podrán elaborarse en familia, con cualquier formato y material, pues lo importante es el contenido, mismo que será un auxiliar en la evaluación de aquellos que accedieron al programa.

¿Cómo evaluarán las clases online?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará una evaluación diagnóstica a los estudiantes de educación básica y media superior para conocer el avance de los alumnos durante la contingencia por Covid-19.

En un comunicado de prensa, se dio a conocer que con la programación y contenidos del programa Aprende en Casa, se aplicará una valoración diagnóstica para conocer el avance de los alumnos, con la intención de que, en las ocho semanas restantes del ciclo escolar, se alcancen los aprendizajes esperados.

Reforzamiento en junio y julio

Mientras que, aquellos que por diferentes razones no pudieron echar mano de Aprende en Casa, durante junio y julio habrá un periodo de reforzamiento por parte de los profesores, para que así los alumnos cuenten con los aprendizajes fundamentales.

"Aprende en Casa" se transmite en televisión por el canal 11.2 de Once Niños y Niñas y tiene contenido para los estudiantes de kínder, primaria y secundaria en diversos horarios.

Televisa transmitirá "Aprende en casa"

A partir de este 8 de mayo, Grupo Televisa transmitirá en las estaciones que tienen en las entidades el contenido del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa, implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tras un acuerdo entre la televisora y la dependencia, el contenido educativo, según la SEP, llegará a 7.2 millones de personas que no tenían acceso a la cobertura educativa emergente.

Otra forma de ver "Aprende en casa"

Horarios

Estos son los horarios de #AprendeEnCasa para la siguiente semana, del 04 al 08 de mayo.



¡Toma nota!



🖍 #Preescolar 🧒🏻👧🏽



✏️ #Primaria 👦🏻👱🏻‍♀️



Consulta más información en

🏠📝 https://t.co/D92N84R1j5 pic.twitter.com/gxCLVc6zVf — SEP México (@SEP_mx) May 3, 2020

Asignaturas y horarios de las clases para preescolar

Asignaturas y horarios de las clases de primaria por grado





Materias y horarios de las clases de secundaria por grado

Horarios clases bachilleratos

ONCE TV:

Inicial y preescolar de 07:00 a 09:00 horas.

Primero y segundo de primaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas.

Tercero y cuarto de primaria de 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00 horas.

Quinto y Sexto de primaria de 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00 horas.

Habrá una actividad familiar de 17:00 a 19:00 horas.

Ingenio TV

Primero de secundaria de 08:00 a 09:30 horas.

Segundo de secundaria de 09:30 a 11:00 horas.

Tercero de secundaria de 11:00 a 12:30 horas.

La actividad cultural será transmitida de 12:30 a 14:00 horas.

Aquí puedes consultar toda la programación especial.

Libros de acompañamiento de la SEP

Los libros y otros recursos digitales están disponibles en: