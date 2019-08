Pago solo con tarjeta

Plan para compra en gasolineras y cuotas carreteras

CIUDAD DE MÉXICO.— México está considerando prohibir el uso de efectivo para comprar gasolina y pagar peajes, como una forma de combatir la evasión de impuestos y el lavado de dinero, según personas con conocimiento directo de las discusiones, publicó el periódico “El Financiero”.

El plan, que fue discutido entre la industria bancaria y el gobierno, no ha sido completamente aprobado.

No van a tomar una decisión final hasta después de que el Banco de México implemente su plataforma de pagos digitales conocida como CoDi el próximo mes, que es parte de un programa gubernamental más amplio para acercar a más mexicanos al sistema bancario y reducir el efectivo, según las personas, quienes pidieron no ser identificadas, ya que el plan no es público.

México está “inundado” de efectivo por la economía informal de los comerciantes callejeros y el tráfico ilícito de drogas. El efectivo se utiliza para entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de las transacciones en México, dijo en marzo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cuando todavía era subsecretario. En un momento de desaceleración económica, el plan también podría ayudar a ampliar la base tributaria de México.

La Secretaría de Hacienda de México y la asociación bancaria no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ventaja adicional

Además, la medida ayudará a identificar las estaciones de servicio que compran combustible robado, al rastrear sus ventas electrónicamente, dijeron ambos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las medidas enérgicas contra el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), la piedra angular de su impulso para erradicar la corrupción generalizada.

Para los bancos, el plan para impulsar más transacciones sin efectivo –aunque sin comisiones– podría ser un impulso a su base de clientes y una oportunidad para proporcionar a más mexicanos tarjetas, préstamos e hipotecas.