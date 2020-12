PAN exige a AMLO suspender vuelos provenientes del Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que, ante el surgimiento del brote de una nueva cepa de coronavirus SARS-CoV-2 en Reino Unido, identificado como VUI202012/01, le exigió al gobierno Federal suspenda los vuelos provenientes de aquella nación europea.

A través de la diputada Silvia Garza, el blanquiazul presentó un punto de acuerdo, para que con base en las medidas de prevención que están instrumentando diversos países en el mundo, como Alemania, Austria y otros de la Unión Europea, México haga lo mismo, mientras que en Estados Unidos se analiza la necesidad de implementar esta medida.

Indicó que la cepa en curso de investigación, según lo informado por la OMS, presente un nivel de contagio más alto que el del Covid-19.

La diputada federal reiteró que es vital tomar las medidas con seriedad y responsabilidad; sobre todo ahora que la Ciudad de México y otras entidades federativas están al borde del colapso, no sólo por las lamentables defunciones; además recordó que la capital del país atraviesa por una delicada crisis.

"No podemos soslayar, los serios cuestionamientos sobre el tema del semáforo rojo, señalados por The New York Times, que reportó la tergiversación de los datos con los que se evitó declarar en rojo a la ciudad; lo que llevó a un incremento acelerado de contagios, la realidad es que el personal médico, está más allá de su capacidad física y humana y los hospitales se han saturado", añadió.

Agregó que no podemos seguir atenidos a los actos de buena voluntad. Es urgente sumar esfuerzos, sabemos que se presentaron y seguirán presentándose mutaciones del virus. Este es un momento delicado no sólo para la Ciudad de México; actualmente, nos han dicho que CDMX, el Estado de México y Baja California están en rojo, lo que en la realidad no significa nada si consideramos que 24 estados se encuentran en situación naranja.

Por ello, la legisladora reiteró, vital blindar nuestras fronteras; además de endurecer los controles migratorios en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.