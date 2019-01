TAMAULIPAS.—El PAN pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador destituir al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Su argumento, reporta El Universal, son los malos resultados que está dando, y su falta de experiencia en el sector.

“Lamentamos que el presidente no reconozca como seria la calificadora (Fitch Ratings), siendo que es una de las más reconocidas en el mundo. Nos preocupa que no escuche, que no se esté asesorando bien.

Por ello, y ante todo lo que está pasando en Pemex, como la incorrecta estrategia de combate al robo de combustible, los pocos resultados, la baja calificación, nos preocupa que al frente de Pemex no esté un experto en la materia, sino un ingeniero agrónomo, amigo del presidente, que está generando desconfianza en los mercados y en la inversión, que está afectando a todo México”, asentó.