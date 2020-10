Pandemia “pudo ser peor”

“México saldrá con un mejor sistema de salud”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al reconocer que México ocupa a nivel mundial el lugar 15 en contagios por Covid-19 y el décimo en defunciones por cada 100 mil habitantes, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó que no son datos que causen orgullo, pero el paso de la epidemia en el país pudo tener impactos más negativos.

“A nivel mundial ocupamos el puesto número 15 en cuanto a casos confirmados por cada 100 mil habitantes y estamos en lugar décimo en defunciones por cada 100 mil habitantes, no son datos para enorgullecernos, pero debemos ser conscientes de que pudo ser peor”, dijo, durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno.

El funcionario reiteró que México saldrá de la pandemia con un mejor sistema de salud y enlistó deficiencias con las que recibieron al sistema de Salud. “Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud, recibimos el gobierno con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina, con más de 300 hospitales inconclusos, y durante la pandemia logramos evitar el colapso del sistema de Salud, en ningún momento hemos visto saturado nuestro sistema”, recalcó.

Alcocer Varela mencionó que conforme avanza la pandemia en la República el desarrollo de una vacuna parece ser el camino para resolver la problemática, y en ese sentido destacó que el país forma parte del mecanismo Covax, a fin de acceder a la dosis de inmunización en cuanto haya una.

“Existen al menos 10 ensayos clínicos de fase 3, y el 18 de septiembre formalizamos el interés de participar en la plataforma Covax, hemos decidido que cuando haya vacuna, las primeras dosis serán destinadas a trabajadores de la salud”.

El secretario de Salud aprovechó su tiempo en tribuna para lamentar que México lidere la lista de países con mortalidad infantil por leucemia, además del déficit de oncólogos. “Es triste decirlo, pero nuestro país encabeza la mortalidad infantil por leucemia, y a ello se suma el déficit de especialistas, en referencia a oncólogos, existen 240 a diferencia de Estados Unidos, donde en 2016 había más de 2 mil”.

No sintió “agresión”

En la comparecencia, la legisladora panista Martha Estela Romo le obsequió al funcionario una urna fúnebre y le reclamó las más de 87 mil muertes por Covid-19.

Alcocer Varela dijo no sentirse agredido. “No sentí agresión alguna, agradezco que tengamos esta nueva forma de manejo en las comparecencias, bueno, voy a centrarme en dos o tres respuestas, porque son 25 preguntas que me han hecho, pienso que ni en dos horas podría dar respuesta”, señaló.

Al entrar en materia, el funcionario resaltó que el desabasto de medicamentos oncológicos no es una situación exclusiva de México, pero que el país cuenta con 25 de 31 fármacos que están en riesgo de escaseo, adelantó que las autoridades sanitarias han iniciado procesos de compra en Alemania, Inglaterra y Reino Unido.

“De estas seis claves, una es la epirubicina en sus dos soluciones, así como el metotrexato intravenoso, los demás existen, están llegando a los estados donde se requiere, cinco que están pendientes, están en proceso de compra en Alemania, pero no nos hemos quedado solo con eso, y que puedan ser insuficientes, sino que también buscamos en Inglaterra y en Reino Unido, la mayor parte de ellos están asegurados por Alemania, vamos a reforzar en Inglaterra y en estos días lo vamos a reforzar con compras en España”.

Resaltó que la complejidad del tratamiento de cáncer no es reciente, ni del sexenio pasado, sino que se inició en 2004, cuando aumentó la incidencia de esta enfermedad en menores de edad; resaltó que ha habido falta de apoyo en la producción de los medicamentos además de malas prácticas evaluadas y sancionadas por el mal mejor de venta y distribución.

“Estamos tomando y revitalizando la distribución a partir de Birmex, para que la distribución que pidieron sea asegurada”.

En su participación, Juan Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comentó que 25 entidades federativas han requerido medicamentos oncológicos, pero ya fueron distribuidos, enfatizó que no existirá en el país un desabasto de estas medicinas. "Ya tenemos esos medicamentos y no vamos a tener desabasto de medicamentos oncológicos, pero vean porqué hay desabasto, me remito a 2019, laboratorios Pisa en México monopolizaron estos medicamentos, derivado de una vigilancia, se observó que el corporativo era proveedor de 25 claves para el sector salud, los demás laboratorios cancelaron sus registros o ya no los fabrican, Cofepris suspende en mayo la línea de fabricación de metotrexato y en octubre suspende la línea de fabricación de claves oncológicas”, finalizó.

ChihuahuaEn rojo

En Chihuahua el Consejo de Salud anunció que la entidad regresará a semáforo rojo.

Ritmo peligroso

Tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 708 nuevos contagios, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua y Delicias, se informó.

Anaya, contagiado

El excandidato a la Presidencia Ricardo Anaya informó ayer en Twitter que dio positivo a Covid- 19: “Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado... Cuídense mucho”, escribió.