Panistas niegan vínculos

Se deslindan de actividades ilícitas en el caso Collado

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y EFE).— El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el senador panista Mauricio Kuri se deslindaron ayer de presuntas acciones ilícitas relacionadas con la empresa Libertad Servicios Financieros, propiedad del detenido abogado Juan Collado.

Tanto el gobernador de Querétaro como el coordinador de los senadores del PAN desmintieron esta información en entrevista con Radio Fórmula.

“Me parece penoso, una bajeza y una irresponsabilidad que alguien diga algo de lo que no está seguro. No voy a permitir que nadie ponga mi nombre donde no tiene una seguridad”, reprochó Domínguez Servién.

El gobernador ironizó con la “casualidad” de que salga esta información cuando está considerado como “uno de los gobernadores mejor valorados del país”.

Tras aclarar que hasta el momento no ha recibido notificación alguna por el caso, expuso que estará “muy atento para ir desmintiendo las tonterías que están diciendo”.

Por su parte, Kuri González admitió que fue consejero de Caja Libertad en 2014, un puesto por el que no recibió ningún pago y que ocupó pocos meses puesto que en 2015 se postuló en unas elecciones locales.

“No sé en qué está fundamentado. Me da mucho coraje porque el prestigio vale mucho más que el dinero y toda mi vida me he comportado como gente de chamba y honrada”, aseguró.

Además, sostuvo que nunca coincidió en Caja Libertad con Peña Nieto y Salinas de Gortari.

“No tiene ningún fundamento decir que soy dueño de Caja Libertad Servicios Financieros. Me invitaron a ser consejero como en cualquier empresa y no tuve ningún beneficio económico”, expresó Kuri.

Lo anterior, luego de que Sergio Hugo Bustamante, quien dijo ser propietario de un terreno obtenido de manera ilegal por Operadora de Inmuebles del Centro, lo involucró en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva contra Juan Collado.