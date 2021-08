"Nos dejaste sufriendo": Papá de Ximena, una niña que murió de Covid en Sonora

SONORA. —Cada vez se conocen más casos de defunciones de niños tras contraer Covid. En Sonora falleció Ximena, una menor de nueve años cuyo papá conmovió con su despedida.

“Yo te extrañaré mi hermosa princesa, nos dejaste sufriendo demasiado", escribió Raúl Pereira en su cuenta de Facebook.

Por su parte, David Mendoza, director general de operaciones de la Brigada del Sol Rescate Magdalena, explicó a los papás de la pequeña que la situación era difícil y también prometió que intentarían salvarla.

“Para nosotros era imposible no tener un sentimiento especial por esta pequeña que nos había robado el corazón mientras la trasladábamos. Aunque ella estaba inducida a la sedación, Jesús fue el responsable de la ventilación y no dejaba de hablarle y decirle que no se rindiera, que luchara", escribió Mendoza también en sus redes sociales.

El virus, una realidad para los niños

La menor llegó al Hospital de Magdalena sin poder respirar, con taquicardia y somnolencia.

"Sin duda marcó historia porque es la primera paciente pediátrica que me toca atender por covid-19. Estoy seguro de que esto desconcertó a más de una persona al suponer falsamente que el covid-19 no les afectaba a los niños”, añadió. "La pequeña y hermosa princesita partió al reino de los cielos, su pequeño cuerpecito no resistió los estragos de este maldito virus que al final acabo con ella y mientras me daban la noticia mi alma lloraba", finalizó.

El regreso a clases presenciales, una preocupación

Rosa Núñez Ramírez tiene dos hijos. Uno asiste a la secundaria y el otro al kinder en la escuela Héroes de la Independencia y el Colegio Stanford, respectivamente. Teme por el retorno a clases presenciales el 30 de agosto y "con mucha pena, le he pedido a mis hijos que no hablen con nadie y por favor no socialicen", dijo.

Aseguró que la medida no es discriminación, sino miedo por los contagios y la posibilidad de que mueran en caso de contraer Covid-19. Esa situación prevalece ante el regreso a clases entre docentes y padres de familia en la secundaria.

Si bien las instalaciones están en buenas condiciones, de acuerdo con los papás, la angustia por los contagios se mantiene; sin embargo, coincidieron, "no podemos hacer nada, el gobierno es el que decide".

Nadie se enfermó

"Lo menos que pueda tener trato con los demás niños, no es por discriminación sino por cuidados hacia ella. El que tenga su sana distancia, no preste las cosas, tenga la mayor seguridad, la limpieza constante, en casa nadie se enfermó y no ha salido, más que por necesidad porque hay veces que los niños se pelean, tratamos de sacarlos, pero no a exponerlos", precisó Rosa Núñez Ramírez.

La institución en la que este viernes recibieron a los padres de familia para entregar los documentos de inscripción y reinscripción se encuentra casi en su totalidad acordonada en áreas que podrían significar peligro. Los docentes desinfectan y piden a los padres que se coloquen gel antibacterial en la entrada y mientras realizan estas labores, señalaron que tienen mucho miedo por el retorno que no es sencillo para "nadie". Uno de los maestros coincidió con los padres, en que "temen" enfermar o llevar el contagio a su familia, especialmente porque llevan casi dos años encerrados.