Para el 9 de marzo, "que ellos se queden en casa", plantea funcionaria federal

México, (Notimex).- Ante la convocatoria a un paro nacional de mujeres para el próximo lunes 9 de marzo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, planteó que en lugar de quedarse en sus casas, las féminas se apropien de los espacios públicos.



Por medio de su cuenta de Twitter, @Irma_Sandoval, la funcionaria federal propuso que mejor se haga un paro de hombres, "que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz".

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020



“Para sacudir al país este 9 de marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras", escribió en la red social.



Para el próximo lunes 9 de marzo, diversos colectivos han convocado a realizar un paro nacional de mujeres, en protesta por la violencia de género que se vive en el país.



Ante esta iniciativa, universidades, partidos políticos, empresas y gobiernos se han unido y han dado a conocer que no habrá sanciones para las mujeres que decidan participar.

