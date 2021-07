Insabi presume medicinas para niños con cáncer, solo se ve "paracetamol"

MÉXICO.- A través de un tuit, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó que está garantizado el abasto de medicamentos oncológicos y que ya entregó 30 mil piezas. Sin embargo, en las fotografías que compartió solo aparece el paracetamol.

“Paracetamol”, tendencia en Twitter

El Insabi dio a conocer imágenes de la entrega de medicamentos, que se esperaba fueran fármacos oncológicos, pero al hacerle zoom a las imágenes se lee solo “paracetamol”, lo que causó una ola de comentarios en Twitter.

En un comunicado conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se indicó que se distribuyeron más de 30 mil piezas de medicamentos oncológicos, entre los que se encuentran ciclofosfamida, metotrexato, gemcitabina, etopósido, carboplatino, paclitaxel y cisplatino.

En el documento también se informó que se lograron contratos con fabricantes en India, China, Corea del Sur, Italia, Argentina, Cuba, Francia, Japón, Inglaterra, Canadá, entre otros

Denuncian a López-Gatell por omisión y genocidio

Para demostrar que sí existe y recordar que por el desabasto de medicamentos su tratamiento contra el cáncer fue interrumpido y perdió la vista, Fernando Gael acompañó a sus papás ayer a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por genocidio, discriminación y omisiones.

Leslie Martínez, mamá de Fernando, y su esposo forman parte del grupo de 15 familias que presentaron la sexta denuncia por la escasez de medicamentos para darle tratamiento a sus hijos, y la primera que se presenta únicamente contra López-Gatell y por el delito de genocidio.

“No tendríamos que estar metiendo denuncia tras denuncia para que los niños reciban algo que por ley les corresponde”, señaló Leslie Martínez.

Tratamiento interumpido

El tratamiento de quimioterapia de Fernando fue interrumpido por el desabasto de fármacos en el país. El 7 de mayo de 2020, los papás de Fernando recibieron la noticia de que el tumor en el ojo izquierdo del pequeño ya había crecido tanto que perdió la vista de ese ojo por completo y en su órgano derecho únicamente tiene 10% de visibilidad, por lo que legalmente el niño es considerado invidente.

Desde entonces, las salidas con sus hijos han cambiado, pues Fernando necesita que alguien lo guíe todo el tiempo en la vía pública.

“Hemos tenido prácticamente que dedicarnos al cuidado de él para guiarlo y enseñarle a guiarse, para que no choque, no se llegue a pegar, ha sido un poco difícil para él, que es a veces frustrante haber visto y de repente ya no, ahorita con esto es más difícil”, contó Leslie.

“Me da muchísimo sentimiento pensar o saber que en algún momento tanto su papá como yo podamos hacerle falta y no saber quién pueda apoyarlo y estar ahí para él”, lamentó.

Los papás de Fernando también demandaron al Estado mexicano para conseguir una pensión vitalicia, al considerar que el desabasto de medicamentos provocó que el tratamiento del pequeño no tuviera mejores resultados y terminara por dejarlo discapacitado de por vida.

“No nos han dado respuesta, no vemos ninguna acción; los abogados nos dicen que el asunto está paralizado y no nos dicen si esto es justificado. “Los gastos del cuidado de Fernando se han incrementado porque tenemos que comprar las hojas especiales y sus materiales para que aprenda a leer en braile”, ahondó el padre.

Querella contra López-Gatell

La denuncia contra López-Gatell fue presentada por la abogada Andrea Rocha, quien ha representado legalmente a los padres de los niños desde la primera denuncia y quien explicó que en esta ocasión se citan las declaraciones del subsecretario, en las que calificó a los denunciantes de golpistas y acusar que les pagan para protestar contra la actual administración federal.

“Se denuncia un delito de comisión por omisión, porque esta persona [López-Gatell], en su calidad de garante, tiene la obligación de velar por el derecho de los niños, así como de garantizar la distribución de medicamentos oncológicos y no lo ha hecho, derivado de esta situación él actúa con dolo y mala fe al declarar que los papás son unos golpistas.

"Con estas declaraciones, menciona que realmente no los quiere ayudar porque no está haciendo su trabajo, también se configura el delito de genocidio y el de discriminación”.

Los papás que firmaron la denuncia acudieron, junto a la abogada, a la sede de la FGR acompañados de sus hijos, quienes portaban letreros con sus nombres y asegurando que sí existen.

Rocha informó que la FGR les notificó que en la denuncia que presentaron contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de los padres de los niños con cáncer, el Ministerio Público Federal determinó no ejercer acción penal, por lo que prevé que la próxima semana soliciten audiencia con el titular de la fiscalía, Alejandro Gertz Manero.