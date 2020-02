MÉXICO (Notimex).- Ante la convocatoria a un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, planteó que en lugar de quedarse en sus casas, las féminas se apropien de los espacios públicos.



En ese sentido, a través de su cuenta de Twitter @Irma_Sandoval, la funcionaria federal propuso que mejor se haga un paro de hombres. “Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz".

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

Para el próximo lunes 9 de marzo, diversos colectivos convocaron a un paro nacional de mujeres, en protesta por la violencia de género que se vive en el país.



Ante esta iniciativa, universidades, partidos políticos, empresas y gobiernos se han unido.

