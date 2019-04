Paro de transportistas perjudica a miles de usuarios en Nuevo León

MONTERREY (Notimex).- Un paro de labores que realizaron transportistas locales afectó a miles de usuarios de Monterrey y su zona metropolitana.

Los operadores suspendieron el servicio hoy como medida de presión a las autoridades estatales para que aumenten el precio de las tarifas.

Graves problemas de transporte en Monterrey debido a paro de transportistas.

No llegaba el autobús

La medida generó grandes aglomeraciones de usuarios en la entidad, quienes desde las 4:30 horas esperaban la salida de sus rutas camioneras en los municipios de Escobedo, Santa Catarina, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, entre otros.

El paro causó la alta demanda de servicios de taxis y Uber entre quienes buscaban llegar a tiempo a sus labores y actividades estudiantiles.

La afectación fue mayor debido a que el servicio se suspendió en el inicio del regreso a clases de más de un millón de estudiantes de educación básica y de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“No es paro. Es medida de austeridad”

La Asociación del Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León rechazó que la suspensión del servicio fuera un paro de labores.

Lo denominó como una medida de austeridad, ante los gastos que registra el ramo y la falta de ingresos para cubrirlos.

Así lo señaló José Alejandro González Garza, vocero de la asociación, en entrevista con medios televisivos de la ciudad.

El representante argumentó que el servicio se estaba ofreciendo a los usuarios, quienes desde las 4:30 horas esperaban su ruta, sin que hubiera unidades disponibles.

Problemas después de las vacaciones

González indicó que luego del período vacacional de Semana Santa “hubo necesidad de realizar ajustes”.

“No es una medida de presión, sino de austeridad ante la imposibilidad de cubrir los costos, ya no se puede comprar lo mismo ahora que hace 10 años”, dijo.

Enfatizó que se decidió aplicar la medida debido a que ya no se podía “seguir perdiendo dinero por los aumentos que ha habido en combustibles y demás factores”.

Esto, “después de unas vacaciones en los que básicamente dejó de haber ingresos y en los que no hay una expectativa de ajustar las pérdidas”.

Subrayó que se seguirá otorgando el servicio “la mayor cantidad de horas posibles en la ciudad, se están dando 20 horas de servicio al día, pero ya no se puede”.

También consideró que la afectación a los usuarios fue mayor este día, debido al regreso de los estudiantes a la escuela luego de unas vacaciones, así como por el traslado de los trabajadores a sus fuentes laborales.

“Los proveedores no esperan”

Sin embargo, dijo, “en las dos semanas anteriores, disminuyó mucho el ingreso a las empresas del transporte, y normalmente las empresas tienen un guardadito para cuando no hay ventas, pero en este caso no había tal reserva y los proveedores no esperan”.

El vocero aseveró que corresponde a las autoridades resolver la situación que enfrenta el ramo, esperando que se defina en breve un aumento a las tarifas del transporte público que desde hace años no registra un alza.

La suspensión de servicio se prolongó hasta poco después de las 9 horas en que se normalizó la circulación de las unidades en los municipios.

Se ajustarán las tarifas

La tarde de hoy, el gobierno de Nuevo León informó que el próximo 7 de mayo se definirán las nuevas tarifas del servicio, cuando se lleve a cabo la reunión del Consejo del Transporte.

El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, indicó en redes sociales que hoy se publicará la convocatoria de la Reunión de Consejo del Transporte, cuyos trabajos en comisiones se iniciarán este día.

Les comparto información muy importante sobre el tema de transporte.

Destacó que “el servicio ya está normalizado y se mantienen pláticas con los transportistas que solicitan un aumento en las tarifas”.

“Este gobierno busca proteger la economía de los ciudadanos”, dijo, por lo que “los transportistas han accedido a esperar la resolución en la Junta de Consejo del 7 de mayo”.

Los transportistas buscan obtener un aumento de entre 5% y 35% en las tarifas, por lo cual aplicaron hoy la suspensión del servicio.