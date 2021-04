Pasa un “mal momento”

“El periodismo en México defiende a minorías rapaces”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el periodismo en México pase por “un mal momento”, porque en lugar de estar en favor de las causas justas se defiende a minorías rapaces.

“El periodismo es un oficio noble que debe estar siempre en favor de causas justas, y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están obstinados en defender causas de minorías rapaces, un periodismo para favorecer a traficantes de influencias”, aseveró el mandatario.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que hay un grupo minoritario conservador que no quiere la transformación de la vida pública del país, porque siente que se les afectan sus privilegios y por ello despliegan campañas contra su gobierno en los medios de comunicación. “Ni siquiera para favorecer a empresarios, porque no son empresarios lo que se sentían dueños de México… no, estos se dedicaban solo al tráfico de influencias, solo para conseguir contratos”, dijo.

El Presidente señaló que en el pasado incluso había funcionarios “del más alto nivel” que cobraban por audiencias hasta un millón de pesos porque había una degeneración de la vida pública “y eso es lo que ahora están defendiendo”.

Trabajo de migrantes

En otro tema, López Obrador confirmó que se planea dar empleo a migrantes centroamericanos en la construcción del Tren Maya.

El titular del Ejecutivo federal señaló que el proyecto ferroviario requiere “muchos trabajadores”, pues es una obra con una extensión de mil 500 kilómetros de vías férreas. “Se ofrecen empleos porque hay creación de empleos en el Sureste. El Tren Maya está ocupando muchos trabajadores, se requieren muchos equipos, estamos hablando de una obra de 1,500 kilómetros de vías férreas, nada más imaginen lo que significa en terraplenes, en grava, balastro, rieles...”.

“Vamos a llevar a cabo un programa especial para apoyar a los transportistas del Sureste porque no hay volteos (camiones) suficientes. Es que nunca se había invertido tanto en el Sureste, nunca, entonces hay mucha obra y se está demandando también mucha fuerza de trabajo, y ahí hay posibilidad de ayudar a migrantes”, dijo.

El mandatario federal destacó que su administración ya está ayudando a los países de Centroamérica por medio de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. “Estamos ayudando en El Salvador, estamos ayudando en Honduras. Hemos mantenido buenas comunicaciones con los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con los gobiernos”, precisó.

“Se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, nosotros estamos apoyando con el de Jóvenes Construyendo el Futuro”, acotó.

“Solo la huella digital”

Al tocar el tema del Padrón de Usuario de Telefonía Móvil, el presidente López Obrador aseguró que solo es necesaria la huella digital como dato biométrico para los usuarios.

En su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo explicó que hay toda una manipulación en este tema porque hasta confundieron a legisladores progresistas a quienes les hicieron creer que se iba a tomar sangre o análisis de la retina, cuando “solo es la huella digital”.

“Propusieron análisis biométricos, datos biométricos, toda una manipulación. Pues es la huella”, aseveró.

López Obrador recordó que en el caso lamentable del asesinato de niñas, niños y mujeres de la familia LeBarón Miller en Bavispe, Sonora, se encontró que quienes habían participado traían 19 teléfonos desechables, de prepago.

Sobre el tema, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, acusó que algunos grupos de interés tratan de posicionar el tema de datos personales y biométricos

De un vistazo

“Esto ya se usa...”

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, habló del tema de los datos personales y biométricos: “Esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial de elector, en la firma electrónica, en el SAT, en gestiones ante el IMSS; no solo en organismos públicos, se utiliza en los bancos y en un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales, incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija”.

Fuerte oposición

“Pero ¿por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad”, dijo.