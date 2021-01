Pasajeros pierden la paciencia

Largas filas para abordar vehículos y llegar al trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El rostro de Carmen, empleada de unos laboratorios ubicados en Naucalpan, refleja la desesperación e impotencia de más de 1.4 millones de pasajeros de las seis líneas del Metro que están suspendidas desde el sábado pasado.

“No culpo al gobierno, pero sí debería ser más consciente de la necesidad. Tengo que ir al trabajo y llevo más de 40 minutos esperando que llegue el autobús. De nada me sirve que me pongan camiones o patrullas que sólo me llevan a Pino Suárez o Hidalgo, si requiero llegar a Cuatro Caminos”, dice con coraje, casi con llanto.

Vive en Iztapalapa y de lunes a sábado se traslada a Naucalpan, donde trabaja. “El sábado no tuve problemas porque me llevó mi esposo, pero hoy el carro no circula. Y ni cómo utilizar taxis por aplicación, pues Didi me cobra $101 de aquí de Chabacano a mi trabajo. Imagínese, pagar eso diario cuando ganó poco más del mínimo”, comenta apretando los labios.

“Confié que el gobierno cumpliría su palabra de que habría suficientes camiones, pero vea, llevó más de 40 minutos y no veo para cuándo podré subirme a uno de esos autobuses”.

La charla se interrumpe, cuando el oficial Segura anuncia por megáfono: “¡En orden y como están en fila, aborden la unidad! ¡No se amontonen!”, pero nadie le hace caso, pues todos, entre ellos Carmen están desesperados por llegar a Cuatro Caminos.