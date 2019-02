MÉXICO.—”Seré breve: es una burla” dijo una usuaria de redes sociales sobre la polémica designación en el Conacyt.

Se trata de David Alexir Ledesma quien fue nombrado como nuevo subdirector y coordinador de comunicación e información estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Pero, ¿por qué la polémica?

La comunidad científica manifestó su inconformidad por la designación, ya que Alexir Ledesma aún no tiene una licenciatura.

Aún cursa el tercer semestre de la licenciatura de Comunicación y percibe un sueldo de 44 mil 366 pesos mensuales.

Según El Universal, Ledesma trabajó como asesor de discursos para Dolores Padierna y fue editor en el portal de noticias de Jenaro Villamil.

Sus antecedentes, según varios usuarios, demuestran su falta de capacidad para el cargo que se le asignó. Y así lo expresaron en mensajes en Twitter o Facebook.

Ayer domingo, el Conacyt publicó una “síntesis curricular” de Alexi Ledesma, en la que destaca que el subdirector cursó estudios de Química, de 2008 a 2012, en la Facultad de Química de la Unam. Sin embargo, en la base de datos de la tesiUNAM y el registro de cédulas profesionales de la SEP no hay información sobre él.

La Conacyt destacó que el subdirector acreditó un diplomado en creación literaria y que tiene varios cuentos publicados, así como un poemario.

. @Conacyt_MX No se equivoquen. Las críticas a David Alexir Ledesma no son por su apariencia o su edad. Las críticas se deben al obvio nepotismo y a que resulta inaceptable que un subdirector en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no tenga ni licenciatura.

