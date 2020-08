Pasaría de escuelas privadas a públicas 40% de alumnos de nivel superior

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus en el país un alto porcentaje de alumnos migrarían de las escuelas privadas a las públicas, poniendo en riesgo de cierre a varios colegios.

De acuerdo con "Excélsior", las instituciones particulares aplican varias medidas en busca de retener a sus estudiantes, pero al parecer no serán suficientes y piden apoyo al gobierno.

María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (Alpes), prevé que la matrícula caiga 40% en ese nivel, lo que llevaría al cierre de planteles.

Rodrigo Guerra, de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), dijo que se busca retener a alumnos con pagos a plazos, con bajo interés o extender becas.

Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), calcula que 800 mil alumnos migrarían al sistema público, sector que está saturado, y pidió al gobierno dar facilidades fiscales a los colegios privados.

Situación en la educación superior

“La matrícula tiene proyectada una caída fuerte, de un 40% (en la educación superior), quizá me estoy viendo optimista", señaló María Luisa Flores.

"La situación no es buena, a pesar del avance o la rapidez con la que muchas instituciones educativas han tenido que invertir, hacer y mover para que todos los jóvenes tuvieran una educación en línea”, añadió.

En la educación superior, como pasa en otros niveles, padres de familia afrontan la disyuntiva de pagar las colegiaturas en colegios privados para que sus hijos estudien en línea, pues parte de su pago tiene que ver con la infraestructura que se les ofrece a los estudiantes, admitió.

“Pensar que un semestre puedas estudiar en otra institución de menor costo o cambiar directamente a la pública genera un problema muy fuerte".

"Yo considero que cada institución particular que se cierre es un problema mucho más grande para el gobierno federal”, expuso.

Sin capacidad en el sector público

A su vez, Rodrigo Guerra habló de los esfuerzos que realizan las 111 instituciones pertenecientes a la organización para retener a sus alumnos, como dar plazos para pagar las colegiaturas, extender las becas o financiar con intereses bajos.

Por su parte, García Camarena destacó que cerca de 800 mil alumnos migrarían al sistema educativo público.

Aseguró que a pesar de que el Gobierno Federal diga que puede recibir la ola de alumnos de escuelas privadas, no hay capacidad para hacerlo.

“Por qué no pensar que cualquier gasto que haga un padre de familia sea deducible de impuestos", añadió.

"O por qué no pensar en que las escuelas, mientras dure la pandemia, no paguen ningún impuesto, o un descuento, o darles un plazo para que no paguen luz, agua, teléfono, que no paguen el Impuesto Sobre la Renta”, planteó.