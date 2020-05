Buscan pase de grado a alumnos de educación básica y media superior

MÉXICO.- La Red por los Derechos de la Infancia en México, Tejiendo Redes Infancia y Mexicanos Primero pidieron eliminar las evaluaciones en lo que resta del ciclo escolar y conceder el pase de grado a los alumnos de educación básica y media superior ante la contingencia por coronavirus.

Critican iniciativa de la SEP "Aprende en casa"

Al participar en un webinar de Tejiendo Redes Infancia, lamentaron que la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya llevado las peores prácticas en las escuelas a las casas y que se mantengan las evaluaciones a pesar de las condiciones en que se encuentran estudiantes y maestros.

"Lo peor de la escuela es lo que está en casa. Siéntate, escribe en un folder y guárdalo porque tenemos que entregar y sobre eso nos califican. Estamos perdiendo lo mejor de la familia, esa otra dimensión de aprendizajes vitales que están ahí para ser descubiertos. Tomar la iniciativa para exigirles a los titulares porque somos corresponsables pero los titulares son los gobiernos. Necesitamos presionar para que se produzca el aprende en casa se reconozca y se respete, se propicie lo lúdico y lo artístico. Que no se detenga el aprendizaje, pero que lo cognitivo ocupe el segundo lugar. Más en esta situación de cerco o asedio donde nos tenemos que cerrar las puertas", pidió David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero.

Lanzan petición formal y exponen la estrategia de la SEP

La petición se realizó de manera formal a través de la plataforma Change.Org en donde se expone que la estrategia de la SEP ha puesto en estrés a niños y maestros quienes no tenían capacitación previa para adaptar sus clases de la modalidad presencial a la virtual.

"En otros países como en España e Italia las autoridades educativas autorizaron que la acreditación de los y las alumnas estará asegurada. Pues no se puede castigar dos veces; una con la falta de oportunidad durante el confinamiento; y dos con la suspensión y repetición cuando reabran las aulas", señala la petición. Camila Ollín Pérez Murcio, estudiante de educación media superior que inició la petición formal en Change.Org explicó que tanto ella como sus compañeros y maestros se han enfrentado a dificultades para cumplir con el programa de la SEP; por ejemplo, uno de sus compañeros no tiene computadora en casa, entonces todos sus trabajos los tiene que hacer desde su teléfono, con el gasto consiguiente de datos; mientras que uno de sus profesores ha tenido que enviar las tareas desde el correo electrónico de su hermana, puesto que no sabe cómo crearse su propia cuenta.