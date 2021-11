Pasión por la prensa

Alta calidad en el periodismo, pese a dura situación

El jurado del Premio Nacional de Periodismo 2020 estuvo compuesto por 15 profesionales que ejercen el periodismo en todas sus facetas, incluyendo la academia. Integrado en su mayoría por mujeres, muestra una diversidad geográfica pues laboran en Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Sonora, Oaxaca, Baja California, Veracruz y Washington. En este grupo plural la coincidencia fue la pasión por la labor periodística.

El jurado revisó cada una de las mil 366 propuestas para el Premio y encontró innumerables piezas de alta calidad, por lo que significó un reto y un arduo trabajo elegir a los ganadores de las ocho categorías. En las deliberaciones destacaron las siguientes situaciones que afectan el ejercicio libre de la profesión:

—La violencia contra profesionales de los medios se ha convertido en una vergüenza nacional desde hace décadas. ¿Cuántos periodistas asesinados van en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o de Felipe Calderón Hinojosa? Esas no son las preguntas.

Como sociedad, la cuestión es: ¿Hasta cuándo el Estado se hará responsable y garantizará la vida y el trabajo de los reporteros y los mexicanos?

Mientras dirimíamos cuáles eran las propuestas mejor elaboradas y con mayor impacto en la sociedad, mataron a dos periodistas más: uno en Chiapas y otro en Guerrero. Debe parar esto: crimen organizado, no somos parte de sus guerras; empresarios y dueños de comunicación, no sigan enviando a sus trabajadores y corresponsales a cubrir eventos sin seguridad ni preparación. Queremos que todos los grupos de poder oigan, lean, vean nuestro hartazgo. Pero una condena, después de tantas, es como un llamado a misa. Apelamos a la sensibilidad de quien gobierna este país en su papel de hombre de Estado; los anteriores mandatarios no se asumieron como tales. Exigimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí lo haga.

México requiere de un periodismo libre, sin presiones económicas y políticas ni agresiones. Nuestra sociedad lo merece.

—Demandamos no partidizar ni politizar el flagelo de los reporteros asesinados, sino que se entienda en toda su dimensión.

Los trabajadores de los medios nos negamos a ser parte de campañas políticas.Sobreexplotación

—Persiste una fuerte precarización del gremio periodístico, una sobreexplotación que repercute en la calidad de la información. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de agosto pasado, hubo una reducción de 4% en el personal ocupado, que representa 10% por debajo del nivel de hace ocho años; así como una caída del 6%en las remuneraciones, o sea 11% inferiores a las de 2013.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que hay 22 mil trabajadores de los medios sin prestaciones ni seguridad social. La pandemia agudizó este problema, pues a centenares de periodistas les redujeron el salario y realizaron su labor profesional sin las mínimas condiciones de protección.

—Otro de los riesgos es la posible intromisión de poderes económicos, políticos y crimen organizado para marcar agendas periodísticas, así como la falta de transparencia en el financiamiento de algunos medios de comunicación.

—Entre los fenómenos observados, coincidimos en que la infodemia, la proliferación de las noticias falsas y la desinformación encontraron en las redes sociales un escenario virgen para su difusión, por lo que incluso muchos medios replicaron piezas desinformativas.

—Otro tema detectado por el Jurado es la constante generalización y estigmatización que se hace de los reporteros por los poderes establecidos y de los poderes fácticos, por lo que hacemos un llamado a evitar este tipo de descalificaciones.

Cada periodista es un profesional único con características y sueños propios y con dos jefes a los que debe servir: la sociedad y su conciencia.