Pato Machete, Genitallica y Yuawi, los aliados de Samuel García (vídeo)

El candidato regiomontano acaparó los comentarios de internautas luego de publicar vídeo de propaganda en el que presumió su colaboración con importantes músicos.

MONTERREY.— Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León causó controversia por un vídeo para promover su candidatura. En dicho audiovisual aparecen músicos como Pato Machete, la agrupación Genitallica, Yuawi, Tropical Panama y Banda Bogotá.

Con el clip de poco más de dos minutos, Samuel García busca promover su candidatura a las elecciones del próximo 6 de junio. Sin embargo, fueron varias las reacciones que generó el spot del candidato de Movimiento Naranja.

Por situaciones como estas, vamos con Adrián de la Garza, votamos un gobernador serio no por un payaso; voto útil con el PRI

No manches lo mejor que he visto hace mucho 🤗🤗🤗esos grupos me traen muy buenos recuerdos esta mamal0na pic.twitter.com/tosbb6HdSy