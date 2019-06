‘Pato’ Zambrano competirá por la gubernatura de Nuevo León en 2021

El ex participante de “Big Brother”, Patricio Zambrano, anunció que nuevamente intentará ser un líder político. Ahora buscará la Gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2021.

Esta mañana, y luego de perder dos elecciones ordinarias y una extraordinaria por la Alcaldía de Monterrey, Zambrano, se deslindó del Partido del Trabajo (PT). Además aseguró que cuenta con apoyo para competir en las elecciones, aunque no informó si lo hará de manera independiente o con algún partido político.

En rueda de prensa, Zambrano declaró que Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther Gordillo; México Libre, la organización del ex Presidente Felipe Calderón, y Gente en Movimiento (antes Partido Humanista), se han acercado a él. Además informó que el actual Edil de la capital del estado, Adrián de la Garza, le propuso unirse a su equipo de trabajo.

“Me han buscado tres o cuatro partidos, me han invitado grupos, unos me quieren para Monterrey… me dice ahora si vas a ganar, sin embargo, tiene que ser la gubernatura, porque Monterrey ya es una mega metrópoli. Aquí la gente tiene que creer en el candidato, hay dos candidatos que están en curul viendo para arriba y, contando historias a la gente y aprovechándose de partidos o nombres de familiares y personajes que ya fueron, aquí es Patricio Zambrano” dijo el ex Big Brother.