Patricia Armendáriz aclara polémico tuit: "Mi intención es apoyar a niños con cáncer"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, aclaró que la intención de su solicitud de testimonios sobre el desabasto de medicamentos contra el cáncer es la de ayudar y no le de minimizar el problema, como fue criticada en redes sociales.

A través de un video en su cuenta de Twitter, la empresaria señaló que el objetivo de solicitar pruebas de un supuesto desabasto de medicamentos oncológicos fue el de ayudar a difundir los casos y reclamar a las autoridades, pues recientemente el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que esta situación ha tenido cambios significativos.

Mi verdadera intención es apoyar, no negar un problema. pic.twitter.com/OCGDeSdgrL — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) October 21, 2021

Derivado de esto, y con la intención de confrontar las versiones, la diputada solicitó evidencia a las y los enfermeros, así como a familiares de niños con cáncer, para que los casos fueran expuestos, dijo, no obstante la acción le generó una ola de críticas.

Quería conocer la situación

"Desafortunadamente algunas personas lo tomaron como si yo dijera 'no creo que haya desabasto' y de ninguna manera fue mi intención. Mi intención fue genuinamente querer ayudar con el problema", aseguró. Agregó que la intención de solicitar evidencia de primera mano es porque quería conocer a personas reales que lidiaran con la situación y no sólo tener estadísticas.

No obstante, reiteró que no recibió muchos testimonios de personas físicas que le explicaran su situación, pero explicó que los casos que le hicieron de su conocimiento, los compartió y reclamó a las autoridades. "Llegaremos al fondo de esto", dijo la morenista, quien subrayó su intención de averiguar si existe o no el desabasto de medicamentos en gran escala.

Te puede interesar: Mariana Rodríguez se corta el cabello por niño con cáncer