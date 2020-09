Patricia Armendáriz critica a la prensa extranjera por señalar a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del artículo publicado por la revista inglesa "The Economist" en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresaria Patricia Armendáriz salió en defensa del mandatario.

Este viernes, la CEO de Financiera Sustentable publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que se dirigió al medio británico y pidió respaldar con pruebas los dichos sobre el presidente mexicano y su supuesto cruzada por acallar las voces opositoras a su gobierno.

"'(Las acciones del mandatario) Parecen un intento de silenciar las voces críticas en los medios mexicanos por parte de un presidente populista que ya ha obstaculizado a instituciones anteriormente independientes como la Suprema Corte y las agencias reguladoras'. Esta es una acusación seria. ¡Pruébenlo!", exigió.

Yo the directors of @TheEconomist . As a Mexican citizen i urge you to support with evidence and serious support your following remarks regarding our president of Mexico. @lopezobrador_ : — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) September 25, 2020

El texto titulado "AMLO's war against the intelligentsia", traducido como "La guerra de AMLO contra la élite intelectual", recoge declaraciones del director de Letras Libres, Enrique Krauze; quien señaló que “La palabra presidencial es muy poderosa en México. No sabes cómo lo interpretará la gente si continuamente señala a alguien como un enemigo".

Por lo anterior, la publicación aseguró que el presidente López Obrador se comporta así por su "alergia" a las críticas o por un intento de dividir a la población.

Estoy seriamente decepcionada de los artículos de la prensa extranjera cuando veo lo que opinan sin fundamento de nuestro México. Creía de veras que hacían prensa objetiva y fundamentada pero veo que irresponsablemente piden la opinión de una fuente y le hacen copy paste — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) September 25, 2020

Además, fue comparado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien -afirma- "la principal diferencia entre ellos es simplemente que el mexicano habla más suave y tiene mejores modales".

La empresaria defiende al gobierno

En tanto, la empresaria, que acompañó al mandatario mexicano durante su visita a Estados Unidos, instó a que el medio siga trabajando como lo ha hecho durante décadas, aportando evidencia y datos que prueben sus dichos, ya que eso los ha llevado a ganarse "el respeto de economistas y pensadores serios por igual".

Including me. You can do better than that in risking your reputation. As a serious and responsible economist, but mainly as a Mexican patriot, I remain at your disposition to clarify and rectify your otherwise irresponsible opinions of the president of Mexico. Truly yours — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) September 25, 2020

"Su artículo me parece copiado y pegado irresponsablemente por la opinión de un grupo de personas que se han opuesto al Sr. @lopezobrador_ y cuya opinión no está respaldada por muchos".

Y agregó: "Pueden hacer algo mejor que arriesgar su reputación. Como economista seria y responsable, pero principalmente como patriota mexicana, quedo a su disposición para aclarar y rectificar sus opiniones irresponsables sobre el presidente de México".

Reacciones en redes sociales

La defensa de la empresaria, conocida por participar en el programa "Shark Tank México", que rápidamente se hizo en tendencia y recibió respuesta de uno de los articulistas del medio citado.

Hi Patricia. I’m not the author of the article you quote in your thread, but a recent academic paper made a big impression on me. It looks at the responses of the Argentine, Brazilian, Colombian and Mexican governments to the pandemic and the economic crisis it has created https://t.co/0vwwlAUFfr — Richard Ensor (@richardjensor) September 26, 2020

"Hola Patricia. No soy el autor del artículo que cita en su hilo, pero un artículo académico reciente me impresionó mucho. Analiza las respuestas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y México a la pandemia y la crisis económica que ha creado", escribió el editorialista Richard Ensor.

Ensor compartió una serie de cifras sobre los cálculos que tenía el Gobierno de México para el 2020 y como ésto quedó comprometido con la pandemia, sin embargo, esto no bastó para la empresaria:

@richardjensor me bastó leer el abstract del artículo al que te refieres de @noralustig para darme cuenta que sus conclusiones son incompletas sobre el efecto del covid en la pobreza porque supone que en México no hubo expansión de transferencias de apoyo hacia los pobres. — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) September 26, 2020

A continuación algunas reacciones:

Paty discúlpame pero proteger a corruptos como Bartlett no es luchas vs la corrupcion. No estoy en contra de él, simplemente a favor de un México mejor y él no ayuda, tú sabes de números y mientras la economía se cáe a pedazos él insiste en proyectos no viábles — Alejandro Tello (@alextellog) September 26, 2020

Hola señora Paty. En un país en crisis como en el que estamos es urgente tomar medidas drásticas y se verían los resultados pronto.

No se le puede decir a un niño con cancer que los resultados serán a largo plazo, porque desafortunádamente no tienen ese tiempo. — Richard Alaman (@Richard_alaman) September 26, 2020