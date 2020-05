MÉXICO.— La actriz mexicana Patricia Navidad se convirtió en tendencia una vez más, debido a una serie de publicaciones que hizo en Twitter

Como ya es costumbre, sobre otra de sus teorías conspirativas en relación a la pandemia de coronavirus, hecho que causó la burla y molestia de algunos internautas.

Entre más ataquen mis publicaciones y a mi, más claro me dejan que lo que escribo y digo les duele, las verdades no les gustan a los que viven de mentiras, sigan intentando desacreditarlas y ridiculizarlas, sus burlas me hacen más fuerte y cada agresión es un halago para mi.😉🌹