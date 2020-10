Pedro Ferriz Hijar confirma su arresto y responde a las acusaciones

MÉXICO.- Esta mañana Pedro Ferriz Hijar, conductor de radio e hijo del periodista Pedro Ferriz de Con, se volvió tendencia en redes sociales, pues diversos medios compartieron que fue arrestado en Estados Unidos por manejar intoxicado.

Según Regeneración, su fichaje fue descubierto este miércoles, junto al de otros infractores, en el sitio de reservas en cárceles (jail bookings) del condado de Montgomery. Ferriz Hijar fue detenido el pasado sábado 24 de octubre en la ciudad de Magnolia, Montgomery, Texas.

Pedro Ferriz responde sobre su detención

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador Vicente Serrano cuestionó a Ferriz sobre su arresto por conducir “intoxicado, no ebrio”.

“Hay que tener la lengua larga y la cola corta”, escribió.

Hay que tener la lengua larga y la cola corta... ¿@pedroferriz3 @PedroFerriz confirman? Arresto por conducir intoxicado, no ebrio... pic.twitter.com/E2pgf0oukP — Sin Censura (@_VicenteSerrano) October 28, 2020

Abiertamente, Ferriz confirmó su detención y enfatizó que lo liberaron luego de dar negativo a las pruebas.

“Te confirmo @_Vicente Serrano en efecto me arresto un policía, por un accidente, fui liberado al instante y los cargos retirados al salir negativo en sus pruebas. Te agradezco tus consideraciones, fue una experiencia horrible. Gracias a Dios todo salió bien”, detalló.

Te confirmo @_VicenteSerrano en efecto me arresto un policía, por un accidente, fui liberado al instante y los cargos retirados al salir negativo en sus pruebas.



Te agradezco tus consideraciones, fue una experiencia horrible. Gracias a Dios todo salió bien



Déjate de tonterías — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) October 28, 2020

Posteriormente, Nacho Rodríguez, presentador del programa “El Chapucero”, le pidió más detalle a Ferriz y éste respondió: “Chale Nacho Jaja jajaja ninguna, pero sí un policía bastante anti mexicano.... gracias a dios todos salió bien y el juez desestimó los cargos y salí pero FUE HORRIBLE”.

Chale nacho jajajajaja ninguna pero si un policía bastante anti mexicano.... gracias a dios todos salió bien y el juez desestimó los cargos y salí pero FUE HORRIBLE — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) October 28, 2020

En un último tuit, Serrano insinuó que Ferriz estaba mintiendo y le dijo:

“A nadie lo dejan en libertad “al instante” pero le toman la foto. Ahí está la acusación: ¡DWI! Driving while intoxicated... Déjate de tonterías y dale gracias a Dios pero por no haber matado a un cristiano. No puede estar bien esto”.

La respuesta de @pedroferriz3 es “poco creíble”. A nadie lo dejan en libertad “al instante” pero le toman la foto. Ahí está la acusación: ¡DWI! Driving while intoxicated... Déjate de tonterías y dale gracias a Dios pero por no haber matado a un cristiano. No puede estar bien esto pic.twitter.com/RIWHQa2rPw — Sin Censura (@_VicenteSerrano) October 28, 2020

Pedro Ferriz le dedicó también un último tuit.

“Me imagino NO has sentido esta felicidad en AÑOS Vicente. En pocas palabras, me vale madre lo que opines digas o hagas, con gusto te doy mi respuesta, pero esperar tu validación es algo que me tiene muy sin cuidado”.

Me imagino NO has sentido esta felicidad en AÑOS Vicente.



En pocas pocas palabras, me vale madre lo que opines digas o hagas, con gusto te doy mi respuesta, pero esperar tu validación es algo que me tiene muy sin cuidado... — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) October 28, 2020

Las reacciones de los internautas

Ándale, arrestan a Ferriz Hijar por conducir encocado en gringolandia! https://t.co/TKPgDlDp3f — Chise Shion (@ChicShion) October 28, 2020

Arrestan a Pedro Ferriz Hijar el paladín de la justicia, libertad y buenas costumbres, por manejar en estado intoxicado pic.twitter.com/vSEazEZRU2 — Janitzio García (@janitzio_garcia) October 28, 2020

El es Pedro Ferriz Hijar, vástago de @PedroFerriz. Ahora detenido en los estados unidos por conducir "intoxicado".



El pseudoperiodista de la derecha está desquiciado. Así los líderes detrás de @OficialFrenaaa pic.twitter.com/biwQoqymY4 — Alberto Carrillo (@albertocamx) October 28, 2020