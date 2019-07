Pedro Haces no volvería a ocupar cargos en Morena: Yeidckol Polevnsky

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya inició de oficio un procedimiento al senador suplente Pedro Haces Barba; quien tendrá consecuencias por sus expresiones misóginas, afirma la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky.

En el marco del curso “Mujeres y Paz”;que 200 militantes de ese partido realizan en el antiguo templo de San Hipólito, dijo desconocer si Haces Barba (también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) es militante de Morena.

“Cuando él llego al partido yo no llevaba esa parte, entonces no sé si está afiliado, lo que sí es que no aceptamos ese tipo de expresiones a ningún precio y el caso ya está en Honestidad y Justicia, que ese tipo de casos los toma de oficio, no necesita ni que te quejes, los toma y actúa en consecuencia”.