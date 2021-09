La mujer usó el pegamento para fingir que le realizan una mala operación en los labios, pero su broma resulto peor de lo que imaginaba.

Una mujer causó risas, pero al mismo tiempo preocupación luego de que se diera a conocer que utilizó Kola Loka para fingir que le realizaron una mala operación en los labios.

La mujer que uso pegamento industrial para simular una fallida intervención quería asustar a su hija, pero quien se llevó un susto fue ella, ya que sus labios se lastimaron al usar un producto que claramente no es adecuado para la piel y menos los labios.

Fue a través de TikTok que se compartió un vídeo en el que se muestra a la usuaria identificada como "Bella Lirio", quien se aplicó Kola Loka en los labios para simular una fallida operación. En los primeros minutos, la mujer detalla lo que se hizo para simular que sus labios fueron "arruinados" por un cirujano.

"¿Cómo ven mis amigos? Me acabo de hacer esta pequeña cirugía. Me pegué los cueros con Kola Loka y me levanté los labios [...] Ahorita voy a asustar a mi hija, le voy a decir que me fui a hacer la operación de los labios a ver qué cara pone, no le voy a decir nada", detalla la tiktoker.