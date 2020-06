Peña Nieto no irá a la cárcel, hay pacto con la 4T: afirma senadora panista

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto nunca irá a prisión y acusó al gobierno federal de tener un pacto con él, luego de que se le cuestionara sobre la extradición de Emilio Lozoya y la fuga de Tomás Zerón.

"Yo la verdad no veo a Peña en la cárcel, con todo respeto. Yo creo que estos señores hicieron, ahí sí, grandes acuerdos, que cuando mucho lo van a traer con la manga del muerto, como lo suelen hacer, pero la verdadera negociación la conoce Peña Nieto y el presidente López Obrador", dijo sobre la extradición del extitular de Pemex.

La panista agregó que si el expresidente cometió algún acto ilícito "se lo juzgue y que se le encarcele", siempre y cuando no sea por un tema de venganza política.

“Que ya estén los expedientes abiertos, que se conozca públicamente”, señaló.

"Ojalá de verdad hubiera un verdadero combate a la corrupción, no sólo con los de antes, con los de ahorita. Ahí tenemos todo el proyecto inmobiliario de la titular de la Función Pública. No, no lo veo en la cárcel", insistió.