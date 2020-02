Pensiones, problema futuro

Nuevo esquema generará pagos de hasta 3 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO.— “Repíteme la cifra, por favor”, pide Jaime Orta, cuando escucha la cantidad que habrá de recibir, si las cosas no cambian, en el momento que decida jubilarse.

Se le repite el monto: 5 mil 830 pesos mensuales, poco más de 27% de su salario de cotización actual. Él se inclina para ver si más cerca la cifra cambia en la pantalla.

Jaime estudió Administración y trabaja en el área de contabilidad de una empresa de productos plásticos. Tiene 31 años y los últimos ocho ha cotizado al Seguro Social y a su Afore, la cual administra Citibanamex. También es uno de los jóvenes millennial ‘afortunados’: al menos recibirá una pensión, y una mejor que la de la mayoría de las personas entre 21 y 36 años de edad que laboran en la formalidad.

“No he ahorrado por mi cuenta para el retiro. Tampoco creo que por el momento me alcance para empezar a hacerlo desde ahora”, confiesa el trabajador.

Como cualquiera, Jaime tiene sueños: quiere mudarse a un departamento más grande ahora que su novia vive con él, quiere conocer India y Sri Lanka, le gustaría comprar una televisión más grande y tener un trabajo que le pague más. En el retiro no piensa demasiado, son 34 años al menos los que seguirá ‘chambeando’ y en el camino, calcula, algo pasará que le solucione ese dilema.

No es el único que piensa así. Una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) y la firma Buendía & Laredo arrojó que los jóvenes entre 18 y 40 años simplemente no están tan preocupados de su jubilación. 56% de los entrevistados afirmó que en el momento de su retiro algún familiar, principalmente los hijos, se hará cargo de ellos, 40% respondió que no requerirán de nadie y el 4% restante simplemente no supo qué contestar.

Tan solo 15% afirmó que se mantendrá de sus ahorros, 14% planea hacerlo con su pensión y 3% adicional tiene fe en que el gobierno velará por ellos en su vejez.

“Los datos son escalofriantes cuando uno ve las prospectivas de lo que se viene en materia de pensiones”, dijo Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un organismo sin fines de lucro que ha dado seguimiento al tema de las pensiones hace años.

“Muchos no pasarán de 30% de su último salario, quisiera pensar que no estamos condenando a una generación entera a la pobreza en su vejez, pero la situación no pinta bien”, señaló.

Actualmente, alrededor de 24 millones de trabajadores cotizan a la seguridad social y tienen derecho a una pensión. De ellos, 66% está en el régimen de Afores y el resto en el esquema anterior, que es mucho más generoso para los trabajadores.

Esquema Afore

A partir de 2021 comenzarán las primeras jubilaciones que están bajo el esquema de Afores y las cosas no pintan bien. Especialistas calculan que los ahorros generados en las cuentas individuales serán mucho menores a los últimos ingresos generados por esas personas.

En otras palabras: no habrá dinero suficiente para que esos jubilados mantengan ni lejanamente el mismo nivel de vida que llevaban en su vida laboral.

A diferencia de Jaime Orta, Estibaliz Martínez no tiene un salario superior a los 20 mil pesos y lleva varios años menos cotizando en su Afore. Reticente al inicio, acepta eventualmente que se le calcule el dinero que recibirá de su Afore al momento de su retiro, “por más que saberlo la deprima todavía más”.

Estibaliz gana 12 mil 500 pesos al mes, mismos que a sus 29 años considera ya muy insuficientes para la vida que desea. Aun así su situación es mucho mejor que el promedio de jóvenes en el país.

De acuerdo con datos del Inegi, en 2018 los jóvenes de 20 a 29 años obtenían un ingreso promedio de 5 mil 952 pesos mensuales, mismos que se traducen en una pensión aproximada de apenas más de 3 mil pesos al mes.

“Nadie vive bien con 3 mil pesos al mes, o bueno, nadie tiene una vida fácil con ellos. “Algo tiene que cambiar”, señala.— El Financiero

