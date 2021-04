¿No estamos solos? Pentágono confirma que vídeo de OVNI es real

ESTADOS UNIDOS.- El Pentágono confirmó que una serie de vídeos y fotografías de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), son reales.

El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sue Gough, declaró a Futurism: “Puedo confirmar que las fotos y los vídeos fueron tomados por personal de la Marina”.

El pentágono admitió que las imágenes de visión nocturna de unos misteriosos objetos parpadeantes son Ovnis.

"El UAPTF (Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados) incluyó estos incidentes en sus exámenes en curso", continuó Gough.

El UAPTF es un grupo que investiga los encuentros entre militares estadounidenses y objetos no identificados.

