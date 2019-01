Pérdidas millonarias

Recuento de los daños al comercio por el desabasto

CIUDAD DE MÉXICO.— El sector comercio, servicios y turismo del país suma pérdidas de 5,000 millones de pesos en los estados que enfrentaron el desabasto de gasolina durante los 11 días del problema; sin embargo, advierte que la cifra podría ascender hasta 18,000 millones de pesos, al contabilizar los factores indirectos.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), consideró que el reabastecimiento de la gasolina aún es una medida cortoplacista y aunque queda descartada una parálisis de la economía, “sí hay daños y los más perjudicados son los comerciantes que poseen productos próximos de descomposición, así como daños irreparables”, como la menor afluencia de turismo y comercio, con sus respectivas cancelaciones.

En conferencia, precisó que alrededor de 90,000 toneladas están en riesgo de descomposición en las diversas centrales de abasto de los estados afectados como Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México.

“Esperan que al término de la operación nos libremos de ese flagelo y disminuyan los robos, pero también de que se señalen a los responsables. Que no haya un borrón y cuenta nueva, porque algunos empresarios sufrirán la peor cuesta de enero”, sentenció.

El líder empresarial reportó que el turismo de cercanía tuvo una caída de 30% este fin de semana, en los establecimientos comerciales sus ventas cayeron en 10% y tan solo en la feria de Guanajuato se registró la cancelación de 31,000 cuartos de hotel, representando pérdidas por 54 millones de pesos.

El Estado de México, debido a que contiene el 12% de todas las unidades económicas, 100 centros logísticos y es la entidad más poblada del país, cuantificó pérdidas entre el 4 y 14 de enero por más de 2,000 millones de pesos.

Mientras que en Guanajuato las pérdidas se estiman en 1,250 millones de pesos; en Ciudad de México por 1,150 millones de pesos y 195 millones en Jalisco y Michoacán, según datos presentados por los diferentes organismos empresariales, lo que hace un corte de caja de 4 mil 595 millones de pesos.

“Estos números de pérdidas se irán incrementando hasta medir el impacto completo de la pérdida de ventas, menor entrega de suministro, menores ingresos de parte de los trabajadores de los gasolineros y lo que reporten los empresarios de las estaciones cerradas”, señaló.

Coparmex Q. Roo

Por otro lado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún, Adrián López Sánchez, consideró que “si bien la situación en el centro del país es muy distinta a lo que estamos viviendo en esta zona en lo que se refiere al abasto de combustible, si las condiciones actuales persisten, nos va a “pegar” y en 15 días comenzaría el desabasto en la Península (de Yucatán)”.

“Parte del problema es que la información no está fluyendo. Ayer dijeron que ya se estaba restableciendo el abasto, pero en las gasolineras no se percibe así. Si es verdad que el suministro se está normalizando, en principio no debe haber afectación en esta zona, pero si el desabasto se prolonga, lo vamos a resentir”, agregó.

Luego de aclarar que en el seno de la Coparmex apoyan el combate al robo de combustible, López Sánchez consideró que lo grave es cómo implementaron estos procedimientos, que mantienen en grave situación a estados como Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes, estos dos últimos por cuestiones de vecindad con los anteriores.

“Mientras más tiempo pase y más desabasto haya se empezará a afectar ya no solo al usuario de un automóvil. Hay mucha industria que en sus procesos depende del combustible”, subrayó.

En ese sentido, dijo que hay socios de Coparmex que ya están teniendo que descansar a su personal, con lo que eso implica. Además, en el Estado de México la industria corre un gran riesgo debido a su dependencia del diesel.

“Respecto al Sureste, lo que tenemos entendido, en parte por empresas que también son socias de Coparmex, es que el suministro está garantizado de alguna manera porque llega por barco y los contenedores que utilizan las gasolineras son privados, no de Pemex. Esta es una zona con gran capacidad de almacenamiento”, añadió.— El Economista, El Financiero e Infoqroo