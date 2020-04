Frente Nacional por la Familia se opone a nueva ley

CIUDAD DE MÉXICO.— Los senadores de Morena decidieron que la Ley Amnistía era más importante que la salud y economía de los mexicanos, afirmó el Frente Nacional por la Familia.

“Morena perdió la brújula, libera delincuentes no recursos para atender la pandemia”, dijo Rodrigo Iván Cortés, presidente de la la asociación civil..

“La crisis pandémica desnuda el doble discurso de la 4T / Morena. Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la vida es una bendición, que hay que cuidarla, y por la tarde su bancada en vez discutir la exigencia de un plan de emergencia nacional que atienda la crisis de salud, por el Covid-19, y atender la crisis por el parón económico de la cuarentena y el desastre petrolero, decidieron, por instrucción presidencial, legislar la liberación de delincuentes, no de recursos”, subrayó el dirigente.

“Decidieron dejar salir a las calles a quienes han delinquido y no atender a quienes están quedando en la calle por falta de trabajo, decidieron sesionar no salvar vidas, sino dar amnistía a hombres que llevan al aborto a mujeres, ya que no liberaran a ninguna mujer ya que no hay mujeres sentenciadas por ese delito en lo federal”, agregó.

“Los senadores de Morena ya decidieron cuál es su prioridad, prefirieron dejar en libertad a delincuentes que garantizar el bienestar económico de las familias mexicanas, así como dar lo necesario al sector salud para que puedan atender día a día, médicos y enfermeras, a los enfermos con Covid-19”, comentó en un comunicado.

“Cómplices”

“Hoy los senadores de Morena fueron cómplices de medidas ilógicas e irresponsables, al sesionar para aprobar esta ley y no realizarlo para atender un plan de emergencia nacional, es un acto de negligencia, insensibilidad y contrario al interés del pueblo mexicano”.

“El presidente, su partido y sus bancadas deben rectificar, retractarse de la terrible expresión de que esta pandemia ‘le viene como anillo al dedo’”, consideró.

“Deben empezar a ser congruentes con la afirmación de que hay que tenerle amor a la vida, la vida es lo mas sublime es un a bendición, hay que dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias; deben dejar atrás las ocurrencias ideológicas como esta Ley de Amnistía y les hacemos un fuerte llamado a impulsar un auténtico acuerdo y plan de emergencia nacional para atender realmente la vida de los mexicanos en cualquier etapa y circunstancia sin discriminación”, puntualizó el líder del Frente Nacional por la Familia.

