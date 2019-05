Periodistas “siguen hablando”

Recuerdan la vida de reporteros que fueron asesinados

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con la etiqueta #SeguimosHablando es como se les da voz a periodistas asesinados en México, esto como parte de una iniciativa impulsada por la organización Propuesta Cívica y Twitter México, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemorará el próximo 3 de mayo.

Periodistas asesinados como Javier Valdez, Miroslava Breach, Moisés Sánchez y José Armando “El Choco”, narran a través de sus cuentas de Twitter cuándo y cómo fue su asesinato.

En un comunicado Propuesta Cívica detalló que con previa autorización de familiares, a partir del 29 de abril y hasta el 4 de mayo los cuatro periodistas asesinados publicarán cada uno en cuentas creadas de Twitter los trabajos que los llevaron a ser reconocidos, sus principales temas de investigación, amenazas y posibles causas de sus asesinatos.

Hasta el momento miles de usuarios han reaccionado y reenviado la iniciativa, convirtiendo la etiqueta #SeguimosHablando en tendencia.

En un primer tuit, el perfil de Moisés Sánchez relató: “fundé un pequeño periódico; La Unión. Lo repartía en mi taxi por las calles de mi pueblo Medellín, Veracruz. Hasta que el 2 de enero de 2015, hombres armados llegaron a mi casa. Me secuestraron, me torturaron y me asesinaron; como a otros 104 periodistas. Pero #seguimoshablando”.

También Javier Valdez “escribió”: “El 15 de mayo de 2017 fui asesinado en plena calle, a plena luz en Culiacán, la misma ciudad donde nací: Igual que a otros 104 periodistas en México, en los últimos 12 años, me mataron… Pero, #SeguimosHablando”.

“La mañana del 23 de marzo del 2017 comenzaba normal; un día más para hacer periodismo. Pero a las puertas de mi casa, en Chihuahua, me asesinaron frente a mi hijo. Como a otros 104 periodistas, en los últimos 12 años, quisieron callarnos, pero #SeguimosHablando”, contó Miroslava Breach.

Acusa a “bots”

Sobre las amenazas a la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “bots”, contratados por “conservadores”, están detrás de ellas.

“A lo mejor una facción del conservadurismo, para confrontar más, eche a andar dispositivos en contra de un periódico para cargarnos a nosotros la culpa. Eso puede también estar pasando”, expresó el mandatario, y aclaró que sus simpatizantes también responden a la prensa.

“Podemos ganar fácilmente el debate, está papita, sin insultar, pero puede estar ocurriendo también lo otro”, dijo el mandatario.