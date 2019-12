“Persiste en México profunda discriminación”: Yalitza Aparicio

RIVIERA MAYA.— La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio Martínez denunció que la discriminación persiste, es muy grande y se puede encontrar en diferentes lados, incluso en el extranjero; y señaló que la salida al problema está en la educación y el buen ejemplo en el seno familiar.



“Ahora que he tenido la oportunidad de recorrer varias partes del mundo me percaté de que la discriminación no es algo exclusivo de México; sino de muchos otros en los que se excluyó a las comunidades indígenas”, afirmó



Asimismo, advirtió que hay una fuerte pérdida de identidad; que ha despertado interés por el rescate de las comunidades indígenas y comenzó a abrir oportunidades para éstas. “Creo que aún es tiempo de concretar ese rescate, antes de que perdamos más de lo que hemos perdido”, añadió.

En una rueda de prensa que ofreció en el marco del foro “Transformando objetivos globales en metas locales”, en Xcaret, explicó que la pérdida de identidad es algo que nos compete a todos; y recomendó que, en vez de buscar culpables, se busquen soluciones con la participación de todos.



“Hay quienes consideran que el hecho de ser indígenas nos hace personas con menos conocimientos o capacidades. Eso se observa en especial en las empresas, que necesitan abrirse más y hacer a un lado la idea errónea de que por ser indígenas somos ignorantes”, indicó.



“Mientras nos discriminen no nos brinden la oportunidad de hacer las cosas, no podremos demostrar las capacidades que tenemos”, añadió.

Para la joven originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, y educadora de profesión, la herramienta básica para esos temas es la educación; y ésta no compete únicamente a los maestros, sino también a los alumnos, al gobierno y a los padres.



“Siempre he considerado que el buen ejemplo es una buena forma de educar; y los papás tienen la responsabilidad y obligación de enseñar a sus hijos que no hay un color para hombres y otro para mujeres; aprender de los padres que enseñan por igual a hijos e hijas porque saben que en algún momento ellas van a necesitar hacer ciertas cosas”, continuó.

“Las cosas que suceden no sólo son culpa del gobierno, sino también de nosotros y debemos evitar formar parte de esta discriminación. Me ha tocado hablar con personas que niegan discriminar o ser racistas, pero no dan oportunidades en sus empresas por la imagen que se pueda dar. No discriminan, pero no dan oportunidades y esa es su deuda”, prosiguió.



Más adelante, hizo un llamado a acabar con actitudes como el regateo y dar al trabajo artesanal el valor que tiene.

Tren Maya

Sobre los beneficios del Tren Maya, dijo que se tiene que estar muy cerca de las comunidades beneficiadas para ver qué aportaciones les está haciendo; y ver siempre desde su punto de vista los beneficios que recibirán.



“Tal vez se podría abrir un debate para definir si conviene un aeropuerto o esos proyectos para las comunidades y que cada quien opine y dé su punto de vista de acuerdo con sus necesidades”, añadió.

