Pese a contingencia, AMLO celebra "graduación" de Guardia Nacional

Pidió a nuevos integrantes de Guardia Nacional fortaleza espiritual

HUEHUETOCA, Méx..- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los nuevos integrantes de la Guardia Nacional (GN) a tener mucha fortaleza espiritual, para resistir las propuestas indecorosas ni caer en la corrupción.

"Es fundamental su labor y tienen que tener además de profesionalismo, mucha fortaleza espiritual . Mucha conciencia de la función de cada uno y cada una, resistir las propuestas indecorosas, no caer en la corrupción ".

A cambio, dijo, su gobierno los recompensará con buenos sueldos y prestaciones. Además garantizarán la seguridad social para sus familias y una pensión justa.

Al encabezar la Ceremonia de Clausura del Cuarto Escalón del Curso de Formación Inicial para la Guardia Nacional, en la 37 Zona Militar, acompañado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; los secretarios de Defensa, Marina y el gobernador Alfredo del Mazo (PRI), el mandatario ofreció una disculpa pública a los familiares de los graduados porque llegó con una hora y 20 minutos de retraso.

El evento se realizó ante más de 5 mil 400 personas, de las cuales 2 mil 400 eran familiares, aun cuando la Secretaría de Salud ha recomendado cancelar los eventos masivos (más de 5 mil personas).

"Ofrezco una disculpa por llegar tarde, porque tuvieron asuntos de urgencia que tenían que atender".

En su discurso, el mandatario dijo que la Guardia Nacional es indispensable y fundamental para garantizar la seguridad pública del país.

"Si no hay seguridad, si no hay paz no vamos a poder llevar acabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México".