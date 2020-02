CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las sospechas de un caso de coronavirus (Covid-19), es inhumano negarle la entrada al crucero "Meraviglia" en Cozumel, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este navío pertenece a la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) y esta mañana atracó en ese puerto de Quintana Roo.

Eventual ayuda por coronavirus

El mandatario advirtió que aunque tienen noticias de que el caso es negativo, sí atenderían un eventual caso positivo porque su gobierno no discrimina.

Al responderle a un reportero, López Obrador sostuvo la tradición mexicana de apoyo y apertura a los necesitados.

Igual aseguró que si el caso fuera positivo a Covid-19, no dispondrían la salida de la embarcación.

Prohibirlo es "retrógrada"

De acuerdo con López Obrador, su gobierno intervendría para atender a la población afectada de ese crucero, que ya fue rechazado en dos países.

Empero, reiteró que los datos que tienen sobre este asunto es que el presunto portador padece un mal que no es el coronavirus.

No actuar de esa manera y disponer la salida del navío de aguas mexicanas sería algo “retrógrada”, afirmó.

Semanas atrás, enfatizó, México abrió sus puertas e incluso envió un avión a “rescatar” al expresidente boliviano Evo Morales, tras su abrupta salida del mando de ese país.

El avión tuvo que recorrer distintos puntos y no lo dejaron aterrizar en algunos de ellos, no mencionaré los países, pero a México sí llegó y no fue discriminado, afirmó.

No hay virus chino en México

El ejecutivo federal también reiteró que, hasta ahora, México carece de casos positivos de coronavirus.

El crucero, dijo, se someterá a los protocolos sanitarios con objeto de descartar cualquier caso del virus chino.

Se está permitiendo que atraque, que haya un desembarco, dimos la instrucción que se haga una inspección y se les permita arribar"

"No podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, no podemos rechazar a quienes vienen a México. Es lamentable que haya actitudes de rechazo", dijo.-

Autoridades en Quintana Roo

Esta mañana, poco antes de las 10, atracó finalmente en el muelle de Punta Langosta el crucero Meraviglia, manifestó el gobernador Carlos Joaquín González vía Twitter.

El crucero 'MSC Meraviglia' atracó hace unos momentos en el muelle en Cozumel. La capitanía de Puerto autorizó el atraque por condiciones de clima. No hay autorización de desembarco. Se mantienen las mismas condiciones de revisión que se realizarán por Sanidad internacional. — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) February 27, 2020

La Capitanía de Puerto autorizó la operación “por condiciones de clima”, sin que aún se dé el desembarco porque sigue la revisión de Sanidad Internacional, dijo.

El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, dijo que el Ayuntamiento no interviene en el tema de puertos, que corresponde a la Federación.

Pedro Joaquín Delbouis, alcalde de Cozumel, responde sobre las medidas de seguridad sanitaria implementadas para recibir al crucero ‘Meraviglia’. ”Hasta el momento ningún pasajero ni miembro de la tripulación ha descendido”, señala. #EstrictamentePersonal pic.twitter.com/lkKwZVV3n1 — FOROtv (@Foro_TV) February 27, 2020

“Estamos velando por la salud de todos los mexicanos y no caeremos en una irresponsabilidad”.- Con información de Notimex, Infoqroo y "El Universal"

