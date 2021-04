Petición a Zaldívar

Lo llaman a que rechace ampliar su gestión 2 años

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El líder nacional del PAN, Marko Cortés, le pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que rechace la ampliación de su periodo de 4 a 6 años.

El panista dijo que si en la Cámara de Diputados se aprueba esta reforma en sus términos, se presentará una acción de inconstitucionalidad.

“La Constitución es muy clara en su artículo 97, que dice que el presidente de la Corte lo será sólo por cuatro años, y no se puede reelegir ni prorrogar, es un mandato constitucional”, subrayó Marko Cortés.

También señaló que a los senadores “salvajes morenistas” se les ocurrió de última hora modificar la ley en un transitorio para prorrogarle la presidencia al ministro Zaldívar, el cual solo contestó que ellos no lo pidieron.

“Por lo mismo debe rechazarlo. Si esto se confirma en la Cámara de Diputados, con esa mayoría sometida de lealtad ciega que tiene Morena, nosotros iremos a una acción de inconstitucionalidad para pedirle a la Corte que, siendo congruentes, rechace esa modificación”, dijo el líder del PAN.

Advirtió que preocupa la respuesta del presidente López Obrador, quien dijo que si así lo quieren los legisladores está bien.

“Aquí puede haber una complicidad peligrosa, primero el presidente de la Corte se amplía su periodo y su mandato y luego no se le vaya a ocurrir al Presidente de la República también ampliárselo si la gente lo quiere o si los legisladores así lo piden. Qué peligroso, qué preocupante”, lanzó.

“Le exigimos al Presidente de la Suprema Corte que rechace esa ampliación ilegal, porque lo que quieren hacer es darle a la Corte la manzana envenenada. Primero tú Corte amplía el mandato para que luego no tengas argumentos jurídicos para negar la ampliación de mandato del Presidente de la República. Eso es inaceptable, no lo vamos a permitir y por eso México necesita equilibrio y contrapeso”, destacó Cortés.

Ayer López Obrador respaldó que el Senado haya ampliado dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte, si es para que el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal encabece la reforma al Poder Judicial.

“Le tengo confianza al presidente de la Corte, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo.

El titular del Ejecutivo recordó que él envió el paquete de iniciativas para reformar al Poder Judicial, pero la extensión del mandato salió del Senado.

“Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso a aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando conocer”.

Señaló que "urge" una reforma al interior del Poder Judicial. "Me llamó mucho la atención de que ayer que se aprobó este artículo se pusieron, pero furiosos los conservadores, entonces qué está pasando y ya me enteré, y para que no haya medias tintas, para que sepan cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios”, dijo AMLO.

De un vistazo

“Yo estoy de acuerdo”

“Es una decisión que tomaron los senadores. Ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, porque como sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados, en ministros”, dijo AMLO.