Pide a adversarios “que se serenen"

“Amor y paz”, dice AMLO ante crítica de “Brozo”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego de que en días pasados Víctor Trujillo, con su personaje “Brozo”, causó polémica por criticar al gobierno en el manejo de la pandemia y por llamar “pinche presidente” a Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo respondió: “Amor y paz”.

Ayer, en su conferencia mañanera, López Obrador pidió a sus adversarios que se serenen. “Es que se ofuscan”, dijo, y agregó que se lleva al cabo la transformación del país y que ya no impera la corrupción.

“Se jalan los pelos, y se enojan, y hacen corajes, pero cuál es la respuesta: amor y paz. Vamos a abrazarnos. No caer en ninguna provocación de nada. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos. No odiamos, somos felices y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión, hasta el extremo. No hay problema”, declaró el Presidente a los medios.

El mandatario indicó que en su gobierno tienen un escudo que los protege, “que es la causa que se defiende, la transformación de México, el acabar con la corrupción”.

“El pueblo es nuestro ángel de la guarda y estamos muy bien con nuestra conciencia, que es nuestro tribunal. Entonces no odiar, no maldecir a nadie, no hace falta eso, además eso no permite vivir con felicidad. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo (...) no los bienes materiales, no la fama, no los títulos”, declaró.

“Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres”, expresó “Brozo” en días pasados, lo que le generó al comunicador mensajes de rechazo pero igual de apoyo.

Loret apoya a “Brozo”

El pasado lunes, “Brozo” agradeció las muestras de apoyo que le enviaron a través de redes sociales.

“Chamacos y chamacas. Por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasare lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude (Con tinta sangre de mi pinche corazón)”, escribió.

Políticos y periodistas le mostraron su apoyo, entre ellos el columnista de El Universal Carlos Loret de Mola. “Ya sabes, hermano. Contigo”, escribió Loret, y acompañó la publicación de una fotografía en la que está acompañado de “Brozo”.

En contraste, el padre Alejandro Solalinde condenó la “vulgaridad” de “Brozo”.

En Twitter, el sacerdote indicó que se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo: “Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Por qué no le dijo todo eso a presidentes corruptos? ¿Por qué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia?”, cuestionó.

De un vistazo

Con otros sexenios

En un nuevo episodio de Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola destacó que “Brozo”, así como ha criticado al actual gobierno, lo ha hecho con sexenios pasados.

Se dice sorprendido

“Lo que me sorprende es que le piden a Brozo que se porte como presidente, pero permiten que el presidente se comporte como Brozo, porque si alguien insulta todos los días, es él”.