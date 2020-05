Pide a Conacyt no “pasar la charola”

El Presidente dice que los donativos no son obligados

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego que miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cuestionaron el “llamado urgente” que hizo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que los investigadores donen de manera voluntaria los estímulos que reciben para combatir el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pidió a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, retirar esta convocatoria.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que toda aportación debe de ser voluntaria “para evitar escándalos”.

La convocatoria “motivó una gran protesta entre los investigadores porque sintieron que era injusto o que no era correcto porque el gobierno tiene recursos, en efecto, tenemos fondos, pero sirvió este asunto para que se le lanzaran al gobierno, una iniciativa, vamos a decirlo, de buena fe del Conacyt o de servidores públicos del Conacyt, involucrando al gobierno”, manifestó.

“Ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retire esa convocatoria. Todo voluntario, todo por la decisión consciente, nada que signifique forzar a que alguien aporte. No, no, no para nada”, dijo.

“Ahora sí como diría la canción de (Joan Manuel) Serrat, lo que se da no se quita, diría esa canción ‘Disculpe Señor’”.

Mejor corregimos

El mandatario señaló que su gobierno tiene que estar muy pendiente a estas iniciativas “porque si no, hay escándalos y son cosas que pasan y de repente me entero, ¿y a quién le echan la culpa? Al presidente, entonces mejor corregimos”.

Hace unos días, miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt cuestionaron el llamado a donar los estímulos que reciben para que sean destinados a las necesidades más urgentes del sistema de salud por la emergencia sanitaria del Covid-19.