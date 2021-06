Pide SCJN atender un polémico tema

“Urgente regular la gestación por sustitución”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhortó este lunes al Congreso a atender de forma urgente y prioritaria la práctica de la gestación por sustitución (vientres de alquiler) en el Estado mexicano.

“Es de suma importancia que se exhorte al Congreso mexicano para que dentro de sus competencias regulen de manera urgente y prioritaria la materia de gestación por sustitución”, dijo el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en una sesión remota del Tribunal Pleno, a través del sistema de videoconferencia.

Además, Zaldívar señaló que la regulación debe incluir la prohibición de la venta de menores edad, aunque abrió la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan una ayuda económica por su participación.

“La prohibición absoluta de los contratos onerosos en la maternidad subrogada puede llevar a la práctica clandestina”, dijo.

Este lunes, feministas mexicanas protestaron contra la SCJN porque ha avalado los vientres de alquiler en medio de un prolongado y controvertido debate sobre la gestación subrogada.

El jueves de la semana pasada la SCJN declaró que los estados pueden regular en materia de renta de vientres para que las mujeres puedan cobrar por este servicio o que la práctica solo sea con fines altruistas.

Durante la sesión de ese día, el Pleno de la Corte continuó con el debate de la acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) contra la legislación de maternidad subrogada incluida en el Código Civil de Tabasco desde el año 2016.

El Pleno señaló que el Congreso de Tabasco no incurrió en ninguna omisión legislativa al no regular los aspectos económicos de los contratos de gestación, pero avalaron que las mujeres puedan rentar su vientre a parejas o personas solteras que no pueden tener hijos propios.