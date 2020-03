Piden a AMLO reflexionar sobre plan de apoyos

“No es suficiente”

El plan de apoyo económico que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para afrontar la crisis que genera la pandemia en el país no está bien enfocado ni es suficiente, manifestó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos, José Manuel López Campos.

El presidente López Obrador informó en su rueda de prensa mañanera de anteayer que el gobierno federal cuenta con recursos extraordinarios por $400,000 millones para mantener los programas sociales que apoyan a la población mayor más vulnerable y que prepara un plan de créditos sin intereses o con tasas muy bajas para un millón de pequeños negocios. Sin embargo, advirtió a las grandes empresas que “ni piensen que van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes”.

El reportero del Diario preguntó al líder nacional de Concanaco su opinión sobre esa advertencia presidencial. “Tiene que haber una reflexión sobre ese tipo de planteamientos, orientados a buscar los objetivos que es mantener la planta laboral productiva”, dijo el arquitecto yucateco. “No es que las empresas quieran tener más utilidades o generar ganancias, sino es para que puedan mantener la planta laboral, que se mantengan los empleos y así fortalecer el poder adquisitivo de la gente”.

¿Es incorrecto el plan financiero del presidente López Obrador?

“De quienes asesoran al presidente en materia económica”, dijo. “Lo que piden las organizaciones empresariales no es un apoyo para las empresas, sino para la planta laboral, que genere las condiciones de crecimiento para que pueda regresar los niveles de bienestar que se afectarán con esta crisis de la pandemia del coronavirus”.

López Campos afirmó que la Concanaco ve bien que el gobierno federal apoye a los grupos más vulnerables, pero considera que no es suficiente ni está bien enfocado porque los empleos los generan las empresas grandes y en consecuencia son las que daría la ocupación laboral y el pago remunerativo a los trabajadores productivos.

“Los programas sociales son temporales, es para tener satisfecha a la gente, pero al no ser empleos productivos, no tienen mucha duración”, destacó el dirigente.

“Hoy el apoyo gubernamental tiene que estar enfocado a las mipymes (empresas micro, pequeña y mediana) donde está el 80% del empleo formal. La clave para que no se pierdan los empleos es que las empresas no entren en mortandad financiera por falta de liquidez”.

“Aquí es donde debe entrar rápido las banca de financiamiento y las de desarrollo para que lancen un plan de financiamiento con períodos de gracia y tasas preferentes”, indicó.

“Las empresas grandes quizá puedan afrontar la crisis, pero las mipymes no tendrán forma de sostenerse y solo sobrevivirán si tienen financiamiento oportuno, una prórroga en los plazos de pago de impuestos, del IMSS, del Infonavit y pago de derechos. Sólo con esos apoyos el sector empresarial puede tener un respiro y darle oportunidad para mantener la planta productiva”.

Para dar una idea del daño económico que ocasiona el coronavirus en México, López Campos aseguró que del 17 al 23 de marzo, pasado hubo una pérdida cuantificada de $416,000 millones, solo en el sector terciario (comercio, servicios y turismo). Estas pérdidas millonarias hace pensar al líder de los comerciantes mexicanos que en la Fase 2 de la contingencia sanitaria será más dura y se prevé el cierre de negocios. Por tanto urge la implementación de medidas de apoyo gubernamental.

La Concanaco presentó sus propuestas de apoyo para este sector a las secretarías de Economía y de Turismo, y al jefe del gabinete económico de la Presidencia de la República, y el Consejo Coordinador Empresarial, formado por 12 organizaciones nacionales, también presentó las 10 medidas transversales que inciden en la recuperación económica más rápida en esta crisis de salud económica, pero ya transcurrieron 10 días sin que tengan alguna respuesta del gobierno de la República.

“Todos tenemos que entender que estamos en una emergencia nacional grave y es urgente tomar medidas, algunas instituciones han tomado medidas por su cuenta, como la asociación nacional de bancos que lanzó un plan de apoyo a sus deudores, con la experiencia que hubo con de la influenza AH1N1, los banqueros ya saben que la falta de liquidez es lo que más incide en las personas y empresas”, apuntó.—Joaquín Chan Caamal

¿Qué le parece el anuncio del presidente López Obrador que el dinero va a los pobres y pequeños comerciantes que viven al día?

“No digo que no se deba de hacer, pero no es suficiente con apoyar a los más vulnerables. Hay que apoyar al sector productivo que requiere con urgencia mantener la planta productiva y laboral”, señaló. “Con la influenza se tardó 14 meses para recuperar la planta laboral, de aquí la urgencia de aplicar las medidas de apoyo, los planes de inversión de la iniciativa privada que se anunciaron en diciembre y que se han ido aplazando. Se ha ido dando los apoyos, pero aislados. Acabamos de tener una reunión del Consejo de Administración del Infonavit y se acordó un aplazamiento del pago de los créditos de los trabajadores y tener períodos de gracia. Esto es una ventaja para el trabajador y el patrón porque no tendrá que pagar en los meses de crisis sus créditos y cotizaciones. No es una solución, pero es una suma de un apoyo más.

Otras medidas que debe aplicar el gobierno federal es financiamiento oportuno e inmediato con tasas de interés accesibles, que haya un período de gracia que coincida con la recuperación económica, disminuir la carga fiscal, los derechos sociales e impuestos. Además, dar incentivos a la producción y la inversión, deducibilidad inmediata de pago de algunos derechos o impuestos en las inversiones y devolver en forma rápida los impuestos retenidos para que las empresas no pierdan liquidez.

“La clave para una rápida recuperación después de esta pandemia, es que se dote de liquidez a las empresas y que el sistema financiero tenga liquidez y que intervengan la banca de desarrollo como Nafin, Bancomex y Banobras”, señaló.

López Campos dijo que también es necesaria una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno para que haya eficacia porque hoy en día, el gobierno federal dice una cosa, en los estados dicen otra y en los municipios aplican medidas que son diferentes a las dictadas por la federación y el estado y solo causan confusión.

