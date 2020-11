Piden a la SEP entregar productos de higiene menstrual a alumnas

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores acordaron pedir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que realice todas las acciones necesarias para entregar artículos de higiene menstrual, como toallas sanitarias, a todas las estudiantes de escuelas públicas del país.

La intención es que al recibir su menstruación, "puedan recibir apoyo y manejar esta situación con dignidad y comodidad".

El Pleno del Senado aprobó un exhorto para brindar facilidades para que las niñas y adolescentes que estén menstruando puedan recibir este tipo de productos puesto que, en muchas ocasiones, ni ellas ni sus familias tienen recursos para adquirirlos.

"En las zonas rurales principalmente, las niñas, adolescentes y jóvenes que están por atravesar su primer periodo menstrual, en muchas ocasiones no cuentan con los suficientes recursos económicos para adquirir productos de higiene íntimos principalmente. Por lo que la proposición en análisis resulta benéfica para este sector poblacional, cubriendo sus necesidades más básicas".

El problema con la iniciativa que impulsó el senador Miguel Ángel Mancera (PRD), alertaron senadoras que pertenecen a la comisión de Educación, es que en muchos planteles no hay ni siquiera agua o papel de baño.

Lo ideal, por ejemplo, habría sido aprobar la eliminación del IVA para productos de higiene menstrual.

"En muchas comunidades, las niñas dejan de ir a la escuela porque no tienen los insumos necesarios. La propuesta es acertada pero seguimos teniendo escuelas que no tienen agua ni papel sanitario, educar a todos en la necesidad de hablar con apertura en el tema. Ojalá se puedan traducir en acciones concretas y no quede solo en letra muerta", demandó Xóchitl Gálvez (PAN).

"Necesitamos que el Estado asuma responsabilidades que no pueden estar en manos de las niñas, adolescentes o sus familias porque implica una inversión del presupuesto familiar muy grande", recordó Patricia Mercado (MC).