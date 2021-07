Piden corregir falla en pagina de la Consulta

VILLAHERMOSA, Tab., julio 28 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) corregir las fallas que tiene su página oficial y poner a la vista de todos los ciudadanos la información referente a la consulta popular que se celebrará el primero de agosto.

Luego de sostener una reunión privada con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, el líder de los morenistas, ofreció una conferencia de prensa acompañado de los diputados y alcaldes electos de su partido, donde acusó una serie de fallas que presenta el portal del INE que hace complicado que los mexicanos puedan consultar la localización de su centro de votación. "Es muy difícil encontrar dentro de la página del INE el link que nos lleva a buscar nuestra mesa de votación, pero les pido a la gente del INE que pongan esa liga al principio de la página, que sea muy fácil para todos los ciudadanos localizar ese buscador, pero además que se corrijan las fallas que se están presentando", indicó.

Mario Delgado, aseguró que se tienen reportes de ciudadanos que colocan su sección electoral donde se le solicita en la página del INE, pero que la respuesta es negativa porque no encuentra la mesa correspondiente, por lo que la segunda opción es llamar a un 01 800 pero en ese número no contestan o tardan mucho en hacerlo. "No les gusta que denunciemos esta cosa, pero la autoridad electoral debería ser la primera en promover la participación ciudadana y no lo están haciendo así. Se enojaron porque denunciamos que había un sabotaje por parte del INE. Le pedimos al INE que corrija esas fallas, que facilite el buscador", aseveró. Confío en que la gran mayoría de los mexicanos se pronuncie a favor de que se enjuicie a los expresidentes de la república para terminar con años de impunidad.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que en la próxima legislatura federal promoverán de nueva cuenta una iniciativa para que la consulta popular se celebre el mismo día de las elecciones intermedias. "Vamos a promover nuevamente la iniciativa original del presidente de la República en consulta popular para que la fecha de la consulta sea la misma de la elección intermedia para que cueste menos dinero, nada más que la oposición se negó a que fuera el mismo día, pero nosotros vamos a proponer a que sea la misma fecha de la elección", afirmó.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aun cuando dijo que no acudirá a votar porque tiene que salir de la ciudad por un asunto personal, llamó a los tabasqueños a que participen en la consulta popular. "Pues que hay que apoyar la consulta, es un ejercicio de participación ciudadana novedoso, y nosotros nos comprometimos, vamos a apoyar con todo a la consulta", concluyó.