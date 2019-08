Piden juicio de Trump ante la Haya por “genocidio” de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- “México debe llevar a Donald Trump, presidente de EE.UU., ante el tribunal de la Haya por genocidio, para que el máximo Tribunal contra los asesinatos de lesa humanidad lo juzgue, para que el Derecho Internacional lo obligue a detener su odio y racismo hacia los mexicanos“, pidió el senador suplente del Senado y consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán.

El sábado pasado, Patrick Crusius, de 21 años, disparó en contra de una multitud en un supermercado ubicado en El Paso, Texas, en Estados Unidos.

México interpondría recurso legal

El ataque dejó a 22 personas muertas, ocho de las cuales eran mexicanos. El atacante dijo que el objetivo era matar al mayor número de mexicanos y de hispanos, quienes han invadido a EU. Por ello, el gobierno de México aseguró que interpondrá un recurso legal debido a que el acto fue terrorismo en contra de mexicanos.

Tras dicho acto, Rojas Díaz Durán señaló que “esta matanza a sangre fría no debió ser calificada como terrorismo. No lo es de ningún modo”. “Aunque el Presidente Trump ya lo calificó como un crimen de odio, no es suficiente, mucho menos calificarlo como terrorismo. Eso es no decir las cosas por su nombre, dejando en riesgo letal a millones de mexicanos en los Estados Unidos”, indicó.

Diferencias entre genocidio y terrorismo

Además, el morenista señala que el derecho internacional, aceptado por la ONU, distingue entre el terrorismo y el genocidio, en el cual hay delitos transnacionales e internacionales.

“El terrorismo está incluido en los delitos transnacionales que no se sujetan a tribunales internacionales, sino a las legislaciones nacionales. El genocidio, por otro lado, es un delito de lesa humanidad, que es la persecución criminal por motivos de nacionalidad, credo o raza, que se dirimen en tribunales o cortes internacionales”, dijo.

Ebrard “debería reclasificar crímenes”

A través de un comunicado, Rojas Díaz Durán señaló que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, “tiene que reclasificar estos crímenes arteros contra mexicanos, como genocidio, porque de no hacerlo, está en los hechos demeritando la gravedad de los mismos y, lo más delicado, está renunciando a que los tribunales internacionales tomen medidas y juzguen al Presidente Donald Trump, en defensa de los mexicanos que están en riesgo de ser asesinados en cualquier momento”.

Además, alertó de que no solicitar el castigo de quien promueve e incita el genocidio contra los mexicanos en territorio norteamericano, “es dejar en la indefensión a millones de mexicanos que están en la mira”.