Piden paciencia a quienes buscan prórroga en bancos

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Ante la falta de respuesta de algunas instituciones bancarias a las solicitudes para prorrogar pagos en tarjetas de débito, crédito, hipotecas y seguros por la contingencia provocada por el coronavirus (Covid-19), aumentaron las quejas al respecto en redes sociales. Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda no perder la calma e insistir hasta obtener respuesta, así como no adelantar juicios, ya que se trata de una situación extraordinaria.

En entrevista, Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis de Productos y Servicios Financieros de la institución, señaló que es entendible la desesperación de los usuarios que —ante la contingencia sanitaria— no tienen recursos suficientes para cumplir con sus compromisos crediticios.

"Yo lo que sugiero es no adelantar juicios, creo que todavía falta tiempo. Son muchas personas las que quieren acceder a algún tipo de apoyo y hay que ser claros, no todas las instituciones financieras las están ofreciendo".

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a las instituciones financieras para ofrecer apoyos y, desde entonces, algunos bancos dieron como fecha límite para acceder a éstos el 30 de abril pasado.

"La falta de personal en las instituciones financieras han hecho que esto se retrase, es decir, no le pueden dar respuesta a todos los usuarios y, efectivamente, sí es una cuestión preocupante, pero creo que (...) algunas instituciones podrían considerar extender este plazo dadas las circunstancias".

Consideró que la determinación de los bancos para ampliar el plazo dependerá de las acciones que implemente el gobierno federal conforme a las fases que se decreten por el coronavirus.

El funcionario explicó que es posible que se den otras circunstancias para la falta de pago, como el desempleo; que por la misma contingencia no se pueda acudir a la sucursal ni hacer depósitos en un corresponsal bancario, como las tiendas tipo Oxxo, así como que las personas no puedan domiciliarlos o hacerlos a través de medios electrónicos.

"No me puedo preocupar por algo que no puedo hacer. Ya habrá algún momento en que pueda demostrar en la institución que la falta de pago no fue intencional. Estamos en una situación compleja y, si lo sabemos tratar, no vamos a tener un problema en el futuro. Lo más importante es que el usuario conserve la calma y que no vaya a tomar una acción que no sea prudente".

Si te encuentras en esta situación, la Condusef recomienda conservar la calma, insistir lo más que se pueda y dejar algo como antecedente: número de folio, un correo electrónico o una llamada.

Ojo con los fraudes

Chávez indicó que es posible que la gente, por desesperación, se vea frente a oportunidades para obtener recursos que pueden ser fraudulentas, como prestamistas que promueven el método gota a gota, empresas de crédito exprés o el robo de identidad por llamadas telefónicas.

Duda si te ofrecen un préstamo o un crédito con demasiadas facilidades y solicitan un pago por adelantado, y trata de verificar: la Condusef tiene la herramienta Sipres en la que puedes revisar si la institución que está legalmente constituida. Si te llaman y te piden información de tus cuentas bancarias, escucha y cuelga. Luego, comunícate a tu institución bancaria. En caso de haber sido víctima de fraude, la Condusef no tiene atribuciones para actuar en estos casos, pero sí te pueden orientar. Lo más recomendable es hacer una denuncia ante un Ministerio Público.

Síguenos en Google Noticias