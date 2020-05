Piden protección para los empleos

Impide la Policía una transmisión de la Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó que la policía de Ciudad de México impidió la realización de su evento para presentar ayer “La vacuna contra el desempleo”.

“Aunque la libertad de expresión y manifestación son pilares de la democracia, hoy se nos prohíbe defender los empleos. Vamos adelante. Sigue pendiente”, señaló el organismo en Twitter.

El evento estaba planeado para transmitirse en redes sociales a las 9:30 de la mañana, pero policías capitalinos impidieron la emisión, que sería casi al pie del Monumento a la Revolución. El argumento fue que no contaban con permisos para hacer una grabación en un sitio histórico, y aunque los representantes de la Coparmex explicaron que no se trataba de una película ni una serie, los agentes, de la alcaldía de Cuauhtémoc, no cedieron.

“¡Ni un empleo menos! Trabajadores, empresarios y gobierno debemos sumarnos para preservar el ingreso de las familias mexicanas”, indicó la Coparmex.

La “vacuna” consiste en la aplicación de un salario solidario para mitigar los efectos económicos de la pandemia y evitar el desempleo. La presentación se hizo por la tarde, pero no fue una transmisión sino una teleconferencia de libre acceso.

El salario solidario, dijo el organismo, está diseñado para proteger a los trabajadores mexicanos en la economía formal durante tres meses.

“Sin embargo, el Gobierno de México se ha mantenido indiferente y no ha apoyado a las empresas ni a los trabajadores”.

Por otra parte, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, indicó que “el México del futuro no se podrá construir si el Presidente pretende hacerlo con ideas del siglo pasado”, sobre la carta que mostró Andrés Manuel López Obrador ayer en su “mañanera”, en la que el entonces mandatario Adolfo López Mateos expresó que “la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano”.

“No se puede con ideas del siglo pasado tratar de construir el futuro de un país. Nadie ha dicho, porque ha habido declaraciones temerarias del Presidente, nadie está conspirando contra la industria eléctrica del país, es una mentira, deliberada y maliciosa”, dijo De Hoyos. “Es bueno que el Presidente sepa de historia, pero no se puede renunciar a gobernar por el espejo retrovisor, hacerlo impedirá desempeñarse adecuadamente”.— El Financiero y El Universal