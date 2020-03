Piden repensar estrategia ante la caída del petróleo

Prevén afectación a Pemex ante la caída del petróleo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El gobierno mexicano deberá replantear su estrategia energética ante la caída internacional del precio del petróleo, pues casi la quinta parte de su recaudación, el 17.9%, depende de los ingresos petroleros y la cobertura es insuficiente, advirtieron expertos del tema.

Aunque coincidieron en que ningún país estaba preparado para la guerra de precios del crudo, los especialistas expusieron que la crisis llega en un momento de vulnerabilidad para México, donde en 2019 el PIB bajó 0.% y Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 18,367 millones de dólares, casi el doble que en 2018.

“En la lógica, lo que más conviene a Pemex y a México, es que la firma disminuya en la medida de lo posible las pérdidas. A estos precios, no puede sostener ni el nivel de producción que tenía planteado, que de todas maneras se veía complicado”, explicó Rosanety Barrios, analista de temas de energéticos.

Durante el reciente “lunes negro”, el crudo mexicano cayó 31% hasta un precio de 24.34 dólares por barril desde los 35.75 dólares de la jornada anterior, aunque ayer se recuperó de forma ligera al alcanzar 27.4 dólares.

De prolongarse este entorno de volatilidad excesiva, la experta consideró que México podría perder hasta la mitad de sus ingresos petroleros y afectar a casi el 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que implicaría recortes al gasto público.

Por ello, Rosanety Barrios lamentó que la actual administración haya aumentado otra vez la dependencia del gobierno con Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que debería bajar sus costos en los sectores que causan más pérdidas, como exploración y refinería.

Al presumir un “blindaje” económico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó que invirtió este año 1,150 millones de dólares en un seguro para cubrir la mezcla de crudo mexicano a un precio de 49 dólares por barril.

Pese a la falta de detalles , Paul Alejandro Sánchez, director de Ombudsman Energía México, calcula que este seguro cubre entre el 30% y 50% de la producción de Pemex, “cifra que no salva a las finanzas públicas”.

“No, porque hay un flujo de efectivo que no se va a recuperar. ¿Qué significa esto? Que las coberturas se pagan a final de año y ahora va a haber un problema porque no se va a vender el petróleo a precio alto como para mantener, no solo las finanzas de Pemex, sino las transferencias de gobierno federal”, detalló el experto.

