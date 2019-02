Piden solución alterna para niños

Legislador a favor del sistema de las estancias infantiles

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— Si bien el modelo de estancias infantiles es perfectible, éste no puede ser desmantelado mientras no haya una solución alterna, afirmó la senadora panista Josefina Vázquez Mota.

En conferencia, la senadora advirtió que la determinación del gobierno federal de recortar en 50% los recursos para las estancias afecta a 350 mil niños y sus madres trabajadoras.

Consideró que el argumento esgrimido para el recorte de más de dos mil millones de pesos, en el sentido de que las estancias muestran opacidad y que el modelo es partidista, es insostenible.

Desde luego el modelo es perfectible, reconoció, “lo que haya de corregirse, que se corrija. Si hay actos de corrupción, que se denuncien, se lleven ante la autoridad y se castiguen”.

En su calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de la niñez y la adolescencia del Senado sostuvo que esta medida deja en la indefensión a miles de niños y sus padres, además de que atenta contra el interés superior de la niñez.

La legisladora advirtió que la mayoría de éstas se encuentra en los polígonos más pobres del país, lo que afecta doblemente a los padres que no tendrán acceso a ellas, e insistió en que el modelo de las estancias es perfectible.

Josefina Vázquez Mota señaló que se deja fuera del servicio a niños de 3 a 4 años, lo cual es contrario a lo señalado en el artículo cuarto constitucional, en el sentido de ver prioritariamente por la infancia.

Sostuvo que mientras no haya un modelo alterno de atención, no se puede dejar sin atención a miles de niños y sus padres, y reiteró que no se les puede pedir a las madres hacerse cargo de sus hijos, precisamente porque trabajan y esa es la razón por la que los llevan a ellas.

Respecto a la propuesta que adelantó anteayer el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido de que sean los abuelos quienes cuiden a los niños, sostuvo que muchos no tienen tiempo de hacerlo porque ellos mismos trabajan y además, “no les podemos pedir que se hagan cargo de un tema que hoy cuenta con un modelo establecido”.

Funcionan bien

Sobre este mismo tema, el diputado del PT Óscar González Yañez dijo que las irregularidades encontradas en el programa de Estancias Infantiles es en aproximadamente 3% del total y tiene que ver con alteración del padrón de niños registrados.

En su opinión, más del 90% de los lugares en donde se cuida a los infantes funciona de manera normal.

“Las irregularidades tienen que ver con alteraciones del padrón y con que la calidad de los alimentos no era la adecuada para los niños o temas administrativos como el uso de suelo”, aseguró.

En entrevista, el diputado petista advirtió que resolver el tema de las Estancias Infantiles podría llevarse dos o tres semanas más.

“En especial porque se trata de sanear el asunto de fondo que es evitar la corrupción y el mal uso de los recursos” señaló.

Cuestionado sobre las declaraciones de Carlos Urzúa en el sentido de que “los abuelos pueden cuidar mejor a los niños”, el diputado respondió que a veces no aplica esta opción.

“Creo que le faltó un poco de tacto al secretario, porque a veces los niños no tienen abuelos, o a veces el tema tiene que ver con una cuestión de logística para trasladar a los infantes”, dijo.

Indicó que el PT opera desde hace más de 27 años la opción de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en donde se atiende a los niños con maestras especializadas, psicólogas y se cobra una cuota muy baja a los padres de familia.

“Este esquema se considera de los mejores que se tienen en el país, incluso ha recibido reconocimientos a nivel internacional”, precisó.