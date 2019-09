Polémica por piloto que propuso soltar bomba en el Zócalo durante el Grito

MÉXICO.- La piloto de Interjet Ximena García publicó un comentario polémico en Facebook: “Debería de caer una bomba en el zócalo, nos haría un favor a todos #vivaMéxico Pd: si les molestan mis comentarios bórrenme, créanme que me vale 2 pesos saludos cordiales”, escribió.

Los usuarios de redes sociales empezaron a viralizar el mensaje, reclamando a la empresa los comentarios de la piloto.

Hola @interjet mi agencia de viajes por lo regular me sugiere volar con ustedes pero ya les pedí que no vuelvan a comprarme un vuelo en su aerolínea. Me da miedo que sus filtros de seguridad y exámenes no sean efectivos y un par de enfermas mentales trabajen en sus filas. pic.twitter.com/Rv0wSsM7Vh