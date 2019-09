Piloto se disculpa por la polémica surgida en las redes sociales

Ximena García, la piloto que levantó polémica por sugerir lanzar una bomba en pleno Zócalo durante el Grito de Independencia, reapareció este miércoles para ofrecer disculpas a su empresa y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lamento profundamente el comentario que hice en mis redes sociales. Fue un comentario inmaduro y no pensado. Mi familia y gente cercana a mí saben que estoy completamente en contra de la violencia“, señala la piloto en un vídeo que circula en redes sociales.

La joven extendió sus disculpas hacia la empresa para la que trabaja, así como “al presidente, a México y a la gente que ofendí”.

Pese a las disculpas, los usuarios en redes consideran que la aerolínea para la que Ximena trabaja debería tomar acciones en contra de la joven piloto. El nombre de la empresa, así como el hastag “#YonosoyXimena” se convirtieron en tendencia este miércoles en respuesta a la joven.

Con todo respeto, no, no fue un comentario inmaduro, ya esta casi en la tercera edad no está en la secundaria o prepa, eso salió de su corazón y es lo que desea. Psicopata enferma mental terrorista de porqueria #YoNoSoyXimena @interjet Dios se apiade de su alma 🙏🏻 https://t.co/3rfX4j4Vu5